Почему ряд стран решил проигнорировать саммит БРИКС в Казани 22.10.2024, 17:09

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Григорий Месежников

Путин стал токсичным даже для Бразилии и Сербии?

В российской Казани стартует саммит БРИКС. После начала войны в Украине в России пытаются придать большее значение этой организации как альтернативе Западу.

Получается ли у Путина дать новую жизнь этой структуре? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Думаю, что нет. Во-первых, БРИКС — это все-таки группировка стран, которая возникла в то время, когда Россия еще не воспринималась как государство, подрывающее основы международных отношений и международный порядок как таковой. Сегодня участие России в любой такой международной структуре уже может создавать для других государств проблемы.

Также стоит отметить, что у этих стран объективно не во всем совпадают интересы. А то и вовсе противоречат. Если посмотреть вообще на те страны, которые сформировали эту организацию, Бразилия — это Южная Америка, Индия и Китай — государства азиатские, и между ними самими очень сложные отношения, ЮАР — вообще в Африке. В принципе то, что эта организация возникла, это попытка создать какую-то альтернативу остальному миру, но никакого интеграционного характера она не получила.

Мы видим, какие сейчас страны вступают в БРИКС, например — тот же Иран, это же вообще государство-агрессор. С Россией, конечно, его многое сближает, но с другими странами — вряд ли. Я не думаю, что такое сотрудничество может иметь какое-то реальное значение, кроме двусторонних экономических сделок, для которых никакой БРИКС не нужен..

Так что я вообще считаю, что это фантомная организация. Понятное дело, что Россия на фоне международной изоляции, в которой она оказалась из-за своей агрессивной политики, сейчас пытается представлять связи с любыми странами, не принимающими непосредственно участия этой в изоляции, как какое-то большое достижение.

На самом деле достижений особых там нет. И то, кого они приглашают или кто пытается вступить в эту организацию, показывает, что Россия пытается подмять под себя всю эту структуру. Честно говоря, думаю, что в конце концов в тех государствах, у которых все-таки иные отношения с Западом (как, например, Бразилия, Индия, может быть, в меньшей степени Южная Африка) нежели у России, может измениться ситуация. Правительства могут стать более открытыми в отношении традиционных своих партнеров, а это Запад, Соединенные Штаты, Европа.

Россия все это обставляет разными заявлениями о том, какое это очень «важное международное объединение». Но на самом деле какого-то сильного влияния на мировую политику БРИКС не оказывает. К сожалению, находятся люди, которые вот этот фасад, который существует, пытаются поддержать своим личным участием на этом саммите.

Я вчера узнал, что в Казань должен приехать Гутерриш. Не знаю, на самом деле он приедет или нет. Если генеральный секретарь ООН приедет на это мероприятие, да еще в Россию, его ожидает полная дискредитация.

— Перед началом саммита было ряд новостей об отказе приехать — принц Саудовской Аравии, президент Бразилии в самый последний момент, президент Сербии. Это показывает отсутствие интереса к БРИКС или встреча с Путиным в России токсична даже для этих лидеров?

— Что касается Лулы, то я только вчера обратил внимание на информацию, что он не приедет, потому что у него была какая-то травма. Я, к сожалению, не имел пока возможности проверить эту информацию, но, думаю, что она соответствует действительности.

Не исключаю, что некоторые представители стран, которые сейчас не приехали, восприняли это как возможность не считаться сообщниками России. Это мероприятие может быть действительно токсичным. Все организации, создание которых инициирует Россия и пытается противопоставить остальному миру, они все токсичны.

Кстати, Вучич сегодня находится в Словакии, у него намечена встреча в Комарно с Виктором Орбаном и Робертом Фицо. У них тут свой собственный «маленький БРИКС». Вроде бы они намереваются обсудить ситуацию с миграцией. Вполне возможно, что там эта повестка будет, но, мне кажется, здесь речь идет больше о демонстрации общих политических позиций Словакии, Сербии и Венгрии.

Помимо этой составляющей, миграции, которая была заявлена как основное содержание данной встречи, думаю, что там еще будут обсуждаться и вопросы особого подхода к внешнеполитической повестке. Словакия и Венгрия являются членами Евросоюза и НАТО, но по некоторым вопросам у них схожая позиция, которая отличается от позиций других стран ЕС. У Венгрии особенно отчетливо это прослеживается, у Словакии меньше.

Это касается отношения к российско-украинской войне, все-таки Словакия не отказалась полностью от поддержки Украины — оружие производится, хотя чисто на коммерческой основе, без господдержки, украинская техника ремонтируется. Через Словакию проходят какие-то потоки вооружения для Украины, хотя это и не самая основная трасса. А Венгрия, по сути дела, Украине помогает только в гуманитарном плане, никакой военной помощи не оказывает.

Cчитаю, что эта встреча является определенной демонстрацией со стороны трех лидеров, которые воспринимаются как авторитарные, особенно Вучич и Орбан. Но сейчас к ним приближается по своим внутриполитическим характеристикам и Фицо. Это объясняет, почему Вучич не поехал на саммит БРИКС. Наверное, он посчитал более важным участие в этой встрече здесь, в Словакии.

— Лукашенко рассчитывает, что Беларусь вступит в БРИКС на саммите в Казани. Есть ли шансы?

— Я думаю, что это не исключено, Россия наверняка будет проталкивать Беларусь. Интерес Лукашенко понятен: он уже так сильно привязан к России, что независимо от того, что она предложит или какую позицию займет, он уже слишком сильно, так сказать, «присосался» к ней. У него нет даже минимальной альтернативы, и его безусловная пророссийская направленность абсолютно очевидна. Здесь России не обязательно нужно давить на Беларусь, если Лукашенко сам того хочет.

Вот сейчас с Казахстаном произошла интересная ситуация. Там вроде бы тоже были ожидания, что он вступит в БРИКС, но этого не произошло. Сегодня я узнал, что Россия вводит эмбарго на импорт хозяйственной продукции из Казахстана в ответ. Это вообще, конечно, потрясающая вещь. Как можно под давлением кого-то приглашать в какие-то якобы интеграционные структуры, а в случае отказа вводить какие-то наказания? Что это вообще за такое международное объединение, которое таким образом ищет новых членов? Это просто удивительно.

Я думаю, что если у Лукашенко есть такое намерение, то Россия его будет проталкивать. А кто может вообще из этих стран, которые сейчас находятся в этом БРИКС, возразить? Я, честно говоря, не вижу особых каких-то возражений. Ну кто? Логично, если бы со стороны Бразилии, Индии и Южной Африки последовала какая-то реакция. Там может быть не вполне совершенный вариант демократии, но все-таки это государства, считающиеся демократическими.

А Россия, Иран и Китай — это же явные диктатуры. Как можно в этой ситуации строить какой-то формат сотрудничества не общего, глобального типа, где членство в организациях предусматривается самим фактом существования, как ООН, а в организациях иного, выборочного типа? БРИКС — это все-таки определенный клуб.

Как могут три формально демократические страны сотрудничать с государствами-агрессорами, Россией и Ираном? Да и Китай, который их поддерживает, тоже диктаторская страна. Как можно вообще такое сотрудничество развивать, мне совершенно непонятно.

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