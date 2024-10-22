Украинский летчик: Самолет Лукашенко ждет катастрофа 22.10.2024, 15:37

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Роман Свитан

Диктатору пора пересаживаться на бронепоезд.

Недавно у самолета Лукашенко Boeing 767-300 возникли технические проблемы в воздухе. Ему пришлось возвращаться из Москвы в Минск без самого диктатора. Из-за санкций он не проходит диагностику, явно есть и проблемы с запчастями.

Что может случится с таким «Боингом» с технической точки зрения? Этот вопрос сайт Charter97.org задал летчику-инструктору и полковнику Вооруженных сил Украины в запасе Роману Свитану:

— Самолет — одна из самых сложных машин. Сложнее только космический корабль. По некоторым позициям, когда он уже в космосе, там проще выполнять задачи, чем самолету в воздухе. Особенно большому.

Это десятки тысяч запчастей, которые должны постоянно между собой взаимодействовать и, естественно, они должны быть под полным определенным профилактическим контролем. Если этого профилактического контроля нет, то 100% впереди у этих бортов катастрофы.

Авария с самолетом Лукашенко обошлась без человеческих жертв, но вообще самолет — это страшная вещь. Ведь если что-то сломалось, то очень сложно выйти из ситуации.

Потому, однозначно, впереди у всех самолетов, которые попали под санкции, очень большие проблемы. Ведь не проводятся профилактические осмотры, регламентные работы, замены узлов у агрегатов, которые либо выходят из строя, либо их время вышло.

Сейчас — цветочки, ягодки будет впереди, когда начнут самолеты падать. После десятка упавших бортов с катастрофами, они просто перестанут летать. Будут ездить на машинах, поездах, авиационная перевозка просто исчезнет в российско-белорусском «союзном государстве».

Придется Лукашенко передвигаться на бронированных поездах, как Путину с Ким Чем Ыном.

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