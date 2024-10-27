BILD: Израиль усложнил Ирану поставки ракет в Россию 27.10.2024, 22:58

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Ответный удар оказался болезненным даже для российских властей.

Постепенно становится понятно, насколько болезненным оказался израильский ответный удар не только для диктатуры в Иране, но и для российских властей.

Из-за удара Израиля, Иран, вероятно, не сможет в ближайшее время поставлять России новые баллистические ракеты. Об этом пишет BILD в воскресенье, 27 октября.

Постепенно становится понятно, насколько болезненным оказался израильский ответный удар не только для диктатуры в Иране, но и для российских властей.

Особо важным оказался удар по воздушной обороне Ирана, отмечает Марк Дубовиц, эксперт из Ирана из американского аналитического центра Foundation for Defense of Democracies.

«Израиль нейтрализовал несколько систем ПВО С-300, продемонстрировав свою способность парализовать оборонные силы Ирана», – отметил он.

Особое значение имеет то, что Израиль вывел из строя российские системы ПВО, по которым Иран защищает свои важнейшие объекты, не потеряв ни одного самолета.

После этой атаки исламистский режим стал еще более уязвимым для будущих воздушных атак, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на израильские источники.

«Первая группа истребителей уничтожила батареи ПВО в Сирии и Ираке, чтобы освободить маршрут для второй и третьей волн ударов по Ирану», - говорится в сообщении.

The New York Times со ссылкой на источники в иранском правительстве сообщает, что атака вызвала «глубокую тревогу» в Тегеране. Теперь важные энергетические и экономические центры оказались беззащитными.

Целью израильских самолетов была не только система ПВО Ирана, но и заводы по производству дронов и ракет.

Как сообщает Axios, Израиль вывел из строя 12 установок, используемых для производства топлива для баллистических ракет, составляющих значительную часть иранского арсенала.

«Высокопоставленный представитель США подтвердил, что атака значительно ослабила ракетное производство Ирана», – пишет издание.

Производство новых установок, согласно данным источников, может длиться не менее года.

Хотя у Ирана запас ракет, он не может производить новые - и это будет иметь серьезные последствия. Иран больше не сможет поставлять баллистические ракеты террористам Хезболлы и хуситам.

Израильский эксперт по Ближнему Востоку и журналист Haaretz Аншель Пфеффер пишет на платформе X: «Важное последствие израильских ударов по Ирану состоит в том, что Иран не сможет поставлять баллистические ракеты России в течение многих месяцев, пока не восстановит свои производственные мощности».

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Иран снабжает Москву баллистическими ракетами.

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