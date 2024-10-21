Эта неделя станет определяющей для Лукашенко 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

21.10.2024, 10:29

3,200

Время уходит.

Прошло чуть больше недели с момента вручения «ордена пенсионера», а уже опять пора на встречу с Путиным.

В багаже еще меньше, чем в прошлый раз. Гастроли по «Дажынкам», марафоны единства и прочая мишура - абсолютно непродаваемый актив.

Попытки зондажа позиций с американцами и некоторыми другими странами сложно выдать за переговоры. Результат обратный. Серьезные вещи так не решаются, а вот раздражение у Кремля вызвать получилось.

Северокорейские военные в Украине — прямой укор Лукашенко. В глазах своего старшего брата он стал просто Пригожиным на максималках с ровно такими же гарантиями.

Казань, кстати, подальше будет и трюк со «сломавшимся самолетом» повторить будет сложнее.

Итог саммита в Казани будет маркером и для силовиков, и номенклатуры режима, в какую сторону колебаться.

Время уходит. Балансировать не получается. Суета лишь ухудшает позицию.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com