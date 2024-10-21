Эта неделя станет определяющей для Лукашенко

Эта неделя станет определяющей для Лукашенко2
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 21.10.2024, 10:29
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Время уходит.
Прошло чуть больше недели с момента вручения «ордена пенсионера», а уже опять пора на встречу с Путиным.
В багаже еще меньше, чем в прошлый раз. Гастроли по «Дажынкам», марафоны единства и прочая мишура - абсолютно непродаваемый актив.
Попытки зондажа позиций с американцами и некоторыми другими странами сложно выдать за переговоры. Результат обратный. Серьезные вещи так не решаются, а вот раздражение у Кремля вызвать получилось.
Северокорейские военные в Украине — прямой укор Лукашенко. В глазах своего старшего брата он стал просто Пригожиным на максималках с ровно такими же гарантиями.
Казань, кстати, подальше будет и трюк со «сломавшимся самолетом» повторить будет сложнее.
Итог саммита в Казани будет маркером и для силовиков, и номенклатуры режима, в какую сторону колебаться.
Время уходит. Балансировать не получается. Суета лишь ухудшает позицию.
Telegram-канал «Ник и Майк»