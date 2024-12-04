«Это просто цирк» 7 4.12.2024, 15:35

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Преподаватель прокомментировал претензии Лукашенко к ученым.

Лукашенко отказался давать ученым «шахтерские зарплаты» и потребовал предъявить ему новые открытия.

Справедливы ли его претензии?

Об этом сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с преподавателем Белорусской государственной сельскохозяйственной академии — вуза, где в свое время учился сам Лукашенко:

— Абсолютно пустая встреча. Вся система изначально выстроена так, чтобы отбить желание у ученых разрабатывать что-то стоящее, а у предприятий — внедрять эти разработки.

У всех же на слуху эти «белорусские» ноутбуки, мотоциклы, электрокары и так далее по списку. В лучшем случае белорусские разработки — десятая модернизация каких-то проектов десятилетней давности, в худшем — производство белорусских наклеек для товаров с «алиэкспресса».

Почему так происходит? У государственных предприятий нет никакого желания внедрять реальные инновации и рисковать. Есть желание выполнить план. Соответственно, нет спроса — нет предложения, а лишь его имитация.

И это замкнутый круг.

Что касается «шахтерских зарплат» и требования «заработать деньги», так это пустые разговоры. Наука и образования — это инвестиции в будущее. Если долгое время эти сферы находились на периферии бюджета, то что они могут заработать? Лет двадцать нужно «поливать» ученых деньгами, никого не трогать, не увольнять, холить и лелеять, а лишь потом придет результат.

Приведу простой пример, компания «Мерседес» в год тратит на исследования 10 миллиардов евро. Можем ли мы как государство потратить столько? (В 2024 году на белорусскую науку планировали потратить 174 миллиона евро — прим.).

Пока мы финансируем науку по остаточному принципу, подобный цирк будет продолжаться.

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