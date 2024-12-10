Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип

10.12.2024, 18:06

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Владимир Халип

Дороги Востока непредсказуемы.

Спасатели освобождали заключенных. В тридцати километрах от Дамаска. Они вошли в одну из самых страшных в этой несчастной стране тюрьму Седная. Все темницы там жуткие. Но эта особенная. Тут фантазия высочайшего садиста разгулялась на полную мощь. Правитель, получивший европейское образование, а вдобавок и самую гуманную профессию врача, превосходно понимал, что он поручал подчиненным в раскаленных песках построить и для кого. Тут должны были сидеть его заклятые враги. Не какие-нибудь особенные – высокопоставленные и к тому же могущественные, а самые обычные. Именно те, кто просто его ненавидел.

В город в тот день входили вооруженные отряды. Войска, которые должны были защищать своего бессменного правителя, разбегались и бесследно исчезали. Боевики занимали резиденцию Башара Асада. За ними следом уже вламывались туда мародеры и тащили все, что попадалось под руку. На улицах и площадях взбунтовавшейся столицы толпа свергала с постаментов памятники основателю ненавистного режима. Кто-то на радостях палил в воздух. А родственники заключенных тюрьмы Седная метались по городу в поисках профессиональных спасателей.

Потому что беглый диктатор был хитер и расчетлив, и все предусмотрел. Из этой тюрьмы никто бы живым не вышел. Надзиратели, убегая, заблокировали все электронные замки. А тут еще оказалось, что под этим узилищем еще несколько подземных этажей. Там камеры. И если к ним не смогут пробиться, узники просто задохнуться. Нужны были не просто решительные люди, а профессионалы, умеющие проходить даже сквозь бетонные стены. А где найти их в городе, охваченном безумием внезапной свободы?

Тюрьма приткнулась к пустынным холмам и признаков жизни не подавала. И кто сказал, что это одно из самых жутких узилищ садистского режима. Невзрачное, приземистое сооружение. Таким и должно быть хранилище особых тайн и безумных зверств патологического режима. Неприметное творение неугомонной диктаторской мысли. Беспросветное и глухое. Будто все ему нипочем.

Вот только нужных людей, способных прийти на помощь обреченным, даже в хаосе внезапного перелома найти все же удалось. Появились первые освобожденные. И начала разматываться постепенно жуткая история тюрьмы Седная. В информационное пространство попадали все новые и новые свидетельства диких зверств режима, который так долго и настойчиво старался представить себя миру истинно народным.

А как же иначе, если на последних президентских выборах за бессменного Башара Асада проголосовало, по его версии, 95 процентов избирателей. Народ и партия едины. Как и положено в самой счастливой стране. Чтобы увидеть это чудо единения народа и власти, сюда уже со всех сторон света хлынули паломники. И не важно, что все они с оружием. Дороги Востока непредсказуемы.

А в тюрьме Седная все шло своим чередом. Тут не только отбывали срок осужденные. В этих железобетонных укрытиях устраняли тех, кого свирепая власть особенно опасалась. Что тут творилось, первые освобожденные даже не решались рассказывать. Может быть, просто не находили слов. Говорят, что только за одно десятилетие тут было повешено более 30 тысяч заключенных.

Когда спасатели пробили первое железобетонное перекрытие, в одной из камер обнаружили глубокого старика. Потом выяснилось, что сидел он тут почти сорок три года. В этот застенок бросил его еще папа нынешнего садиста – тот самый правитель страны и любимец народа, чьи статуи свергали сейчас с пьедесталов подданные его строптивого наследника. Разумеется, узник с немыслимым тюремным стажем для свирепого отца и его сына был страшным преступником и нарушителем священных устоев. В те дни, когда Асад-старший травил газами горожан восставшего Хомса, этот человек, тогда еще военный летчик, отказался бомбить город. А потому он никогда не вышел бы на свободу.

В судьбах заключенных этой жуткой тюрьмы отразилось столько проявлений первобытной злобы и невообразимого коварства разнородных властей, созданных за годы правления династии Асадов, что на их фоне померкли бы даже злодеяния необузданных правителей средневековья. В коварстве и жестокости тех историки иногда все же прослеживают хотя бы какую-то смутную цель. А у этих ничего подобного нет. Заурядная злоба. Просто взбесились. А деспотам все дозволено.

В одной из вскрытых камер навстречу спасателям вышла женщина. Не сразу в сумерках можно было заметить, есть ли там кто-то еще. Но минуту спустя выбежал оттуда ребенок. А чему удивляться? Может, это обычная сентиментальность карателей. Просто решили преступницу не разлучать с ее малышом. Или ребенка с мамой. Должно же в этом свирепом мире быть хотя бы ничтожное пространство, где добро торжествует. Пусть даже в этой асадовской тюрьме с ее электронными замками.

Мальчик был совсем еще маленький. Как потом выяснилось, четырехлетний. Он стоял на пороге, пытаясь что-то понять. Люди за пределами камеры были не похожи на привычных ему надзирателей. А других в его жизни пока еще не бывало. И он все пытался понять, какая опасность таится в этом внезапном нарушении порядка. Кто-то из спасателей опомнился первым. И проговорил негромко два простейших слова: «Беги! Беги!»

Куда глаза глядят. Только бы прочь из этой тюрьмы. Из этой страны. С этой планеты.

Беги!..

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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