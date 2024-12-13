«Белорусы с надеждой смотрят на состояние здоровья Лукашенко» 4 13.12.2024, 8:03

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Мучаться осталось недолго.

Стремительное падение режима диктатора Сирии Башара Асада — это прелюдия того, что будет происходить в России и Беларуси. Такое мнение в интервью известному журналисту Евгению Киселеву высказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Приводим выдержки из разговора:

— Мы преувеличиваем силу диктатур. Как пал режим в Сирии, так и падут режимы Путина и Лукашенко. Напомню, что недавно премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что можно победить Россию. Мы видим, что РФ слаба и истощена войной в Украине. Она не в состоянии поддерживать диктатуры по всему миру, как она делала это до сих пор. Это хорошая новость для всех нас — белорусов, украинцев. Для меня стало очевидным, что Украина может победить. Если до сих пор мы все рассуждали, на каких условиях возможно перемирие, сейчас стало очевидным, что нужно поддержать украинцев и добивать российский режим.

Наталья Радина обращает внимание на нервную реакцию Лукашенко на события в Сирии:

— Истерика Лукашенко вызвана пониманием того, насколько шаткое у него положение. Никто белорусского диктатора не защитит. Путин не защитил Асада, Иран не помог сирийскому диктатору. Так и Лукашенко, среди союзничков которого — те же Россия и Иран, никто спасать не будет.

Белорусский диктатор лучше нашего понимает, насколько слаба Россия, как истощены ее экономические и человеческие ресурсы, что людей на фронте не хватает, поэтому на войну бросили северокорейцев. Лукашенко примерил на себя судьбу Асада и вспомнил всех своих погибших дружков-диктаторов. Он плакал по Хусейну, Милошевичу, Каддафи, вспомнил отца Асада Хафеза, которого активно поддерживал еще СССР.

Лукашенко просит поставить Путина «Орешник», над которым смеется весь мир, потому что дико боится собственного народа, который его ненавидит. Боится диктатор и возможного наступления из Украины, боится, что его заставят отправить белорусскую армию на войну. Диктатор понимает, что для него это закончится катастрофой.

Главный редактор сайта Charter97.org приводит еще один аргумент, почему белорусы не будут воевать с украинцами. Он базируется на общей истории двух народов:

— Мы вместе были в Великом княжестве Литовском, потом земли Украины перешли под польскую корону, но мы были в Речи Посполитой, обе страны пострадали от Российской империи, были оккупированы ей, вместе боролись против нее в общих восстаниях. Вместе жили в «тюрьме народов» Советском Союзе. Общая культура, похожие языки. Белорусы очень любят украинцев, Киев для меня (конечно, после Минска) — один из лучших городов в мире.

Наталья Радина считает, что главная задача Запада сегодня — добить путинский режим, а не только выражать слова солидарности с борющимися народами:

— Россия потерпела огромное геополитическое поражение. Кремль теряет морские базы в Сирии, которые, как мы знаем, были базами «подскока» и помогали проводить спецоперации в Африке. Теперь Россия будет терять свое влияние на этом континенте. Москва продолжает тратить огромные ресурсы на войну в Украине, что приводит к ослаблению влияния на постсоветском пространстве. В том числе — на Беларусь и Грузию.

Сегодня задача Запада — помочь Путину упасть. Это важнее, чем солидарность с борющимися народами (хотя она также важна). Важнее сейчас добивать путинскую гидру, которая выпускает свои щупальца и пытается сдерживать развитие соседних стран. А это можно сделать, если помогать Украине финансово, поставляя вооружения, расширяя возможности бить дальнобойными ракетами по целям в глубине России. Я согласна с американским историком Юрием Фельштинским, что если разрешат бить по Москве, то война закончится в течение двух недель. Не за 24 часа, как нам это обещал Трамп, и уже не выполнил, но очень быстро.

И, конечно же, нужно экономически истощать Россию. Давайте снизим цены на нефть до $40 за баррель. Хоть это предвыборное обещание Трамп может выполнить? Это будет для нас огромной поддержкой. Мы уже устали от выражений солидарности и поддержки, от обещаний через «десять-двадцать лет принять в ЕС». Задача США и Европы сегодня — уничтожить потенциал Российской империи.

Главный редактор сайта Charter97.org отмечает, что с надеждой на ухудшающееся здоровье Лукашенко смотрят не только простые белорусы, но и окружение правителя:

— Лукашенко сегодня воспринимается как уходящая натура и отживший диктатор, который уже слабо представляет, где он находится. Он — старое пугало, которое потеряло остатки разума. Мы знаем, что у Лукашенко огромные проблемы со здоровьем, и это видит его окружение, которое приходит на совещания. Я иногда люблю смотреть на лица этих чиновников, которые ничего не выражают. Им бы «день простоять, да ночь продержаться». Естественно, в случае изменений (а они непременно будут), они мгновенно переобуются и откажутся от диктатуры и ее наследия. И будут, надеюсь, вместе с нами, демократической оппозицией, строить нормальное европейское государство.

Белорусы с большой надеждой смотрят на состояние здоровья Лукашенко. Есть такой анекдот, где приходит к Лукашенко к шаману и говорит: «Расскажи мне мое ближайшее будущее». Тот отвечает: «Вижу очень много радостных людей, они отмечают великий праздник, все машут руками». Лукашенко говорит: «А я им машу в ответ?» Шаман отвечает: «Нет, гроб закрытый».

Медики, наблюдающие со стороны, говорят, что состояние тяжелое, жить ему осталось недолго. Большой лишний вес и употребление гормональных препаратов (возможно, психотропных), явно проблемы с сахарным диабетом, заменен не один сустав, есть подагра. Одышка, Лукашенко не может нормально ходить. Говорят, что он не выдерживает долгого сидения на совещаниях, поездки по стране ему даются крайне тяжело. Проходят они в усеченном режиме, сил у Лукашенко нет.

Наталья Радина отмечает, что в стране возможен номенклатурный переворот, который приведет к созданию переходного правительства:

— Если произойдет переворот, эти люди будут поддержаны народом. Думаю, что это «окно возможностей» для прихода к власти настоящей оппозиции, а не перекрашенных лукашистов. Один из этих сценариев мы с вами обсуждали. Перемены в Беларуси неизбежны, если ослабнет режим Путина. Возможен номенклатурный переворот. И здесь важно выходить на создание переходного правительства, в которое войдут представители оппозиции. В первую очередь — политзаключенные, которые выйдут из тюрем, представители эмиграции и часть номенклатуры, которая не участвовала в преступлениях режима Лукашенко. Если же будут попытки со стороны каких-то сил в России или бандформирований, в которые сегодня превратились очень многие силовые структуры в Беларуси (ГУБОПиК, ОМОН, спецназ и так далее), противодействовать демократическим изменениям, новое правительство может призвать, чтобы в страну вошли миротворческие войска под эгидой ООН, чтобы стабилизировать ситуацию.

Белорусская журналистка отмечает, что изменения в нашей стране могут произойти в любой момент. Она проводит параллели с Сирией:

— В 2021 году Башар Асад провел «выборы» и набрал 95%. Лукашенко, думаю, нарисует себе столько же 26 января 2025 года. Однако события развиваются настолько стремительно, что я сама стала сомневаться, что случится до «выборов». А судя по тому, как трясется в истерике Лукашенко, нужно понимать, что важные события могут произойти в любой момент.

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