Подарок Путину и команде на День России 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

12.06.2024, 19:40

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Дедолларизация, о которой так мечтал Путин, свершилась?

США ввели новые санкции против:

- Мосбиржи

- Национального расчетного депозитария

- Национального клирингового центра

- СОГАЗа

- Гознака

- банка «Точка»

- офисов ПСБ, ВЭБ, Сбербанка и ВТБ в Пекине, Гонконге, Индии

- под запрет попало предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. Запрет распространяется и на облачные сервисы.

Кроме того, под санкции попало 7 российских судов для перевозки СПГ, казанское опытное конструкторское бюро, АО «Русгаздобыча», Институты РАН высоких температур и сильноточной электроники, «Уралвагонзавод», завод Кировэнергомаш, Муромский машиностроительный завод, компании, связанные с IT и авиацией.

И до кучи - «Движение первых» и кремлевская подруга, глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Всего новые санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц не только в РФ, но и в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

Как известно, от санкций Россия только крепчает и становится все более независимой. Правда, Захарова расстроилась отчего-то и сказала, что РФ «не оставит подобные агрессивные действия без ответа».

Хотя Мосбиржа уже «освободилась» от доллара и евро, объявив о прекращении торгов этими валютами из-за новых санкций США.

Дедолларизация, о которой так мечтал Путин, свершилась?

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