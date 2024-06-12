Подарок Путину и команде на День России

Подарок Путину и команде на День России3
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 12.06.2024, 19:40
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Дедолларизация, о которой так мечтал Путин, свершилась?
США ввели новые санкции против:
- Мосбиржи
- Национального расчетного депозитария
- Национального клирингового центра
- СОГАЗа
- Гознака
- банка «Точка»
- офисов ПСБ, ВЭБ, Сбербанка и ВТБ в Пекине, Гонконге, Индии
- под запрет попало предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. Запрет распространяется и на облачные сервисы.
Кроме того, под санкции попало 7 российских судов для перевозки СПГ, казанское опытное конструкторское бюро, АО «Русгаздобыча», Институты РАН высоких температур и сильноточной электроники, «Уралвагонзавод», завод Кировэнергомаш, Муромский машиностроительный завод, компании, связанные с IT и авиацией.
И до кучи - «Движение первых» и кремлевская подруга, глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Всего новые санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц не только в РФ, но и в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.
Как известно, от санкций Россия только крепчает и становится все более независимой. Правда, Захарова расстроилась отчего-то и сказала, что РФ «не оставит подобные агрессивные действия без ответа».
Хотя Мосбиржа уже «освободилась» от доллара и евро, объявив о прекращении торгов этими валютами из-за новых санкций США.
Дедолларизация, о которой так мечтал Путин, свершилась?
Телеграм-канал «СерпомПо»