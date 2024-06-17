Запад поднимает ставки 1 Виталий Портников

17.06.2024, 8:13

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Виталий Портников

Ряд конкретных решений, которые могут изменить ход войны.

На фоне летних саммитов, во время которых поддержку Украины обсуждают как одну из важнейших тем для лидеров цивилизованного мира, уже принят и целый ряд конкретных решений, которые должны изменить не только сам ход войны, но и решимость России ее продолжать.

В начале хочу напомнить о решении Белого дома разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по российской территории – за исключением более глубокой территории России, и, в частности Кремля, конечно.

Это действительно принципиальное решение, потому что оно означает возможность уничтожения российских арсеналов за границами территории Украины и значительно меняет возможности Москвы относительно наступательных действий. Президент Соединенных Штатов Джо Байден напомнил об этом решении во время своего визита во Францию, где он встречался с Владимиром Зеленским.

В Берлине, на ритуальной уже теперь конференции о восстановлении, говорили не только о восстановлении, но и о поставках новых систем противовоздушной обороны и необходимости противостоять новым российским атакам на украинскую инфраструктуру.

На встрече «Группы семи» в Италии было принято другое важное решение, связанное с российскими активами, хранящимися на Западе. Это передача Украине доходной части активов в размере 50 миллиардов долларов. Сами активы остаются замороженными, но возможность «займа» процентов является серьезным сигналом Москве: если война будет продолжаться, речь может пойти и о «займе» самого капитала.

Ну и, конечно, решение о новых санкциях – кстати, не только против Московской биржи и других важных российских институтов, но и против китайских компаний, которые активно сотрудничают с Россией и помогают восстановлению и развитию военно-промышленного комплекса этой страны. А это уже сигнал не только в сторону Москвы, но и в сторону Пекина.

Почему Запад действует так необычно решительно? И почему одно принципиальное решение дополняется другим? Возможно потому, что западные лидеры пытаются отобрать у Владимира Путина монополию на эскалацию?

Ведь раньше исключительно российский глава поднимал ставки, когда убеждал своих западных коллег, что их помощь Украине приведет не к окончанию, а к обострению конфликта. А они продолжали напрасно надеяться, что Путин осознает бесперспективность своих намерений относительно его попытки поглотить Украину и будет искать реалистичных путей прекращения войны. А глава России как-то не спешил это осознавать.

Терпение Запада начало исчезать где-то на вторую годовщину широкомасштабной агрессии, когда президент Франции Эмманюэль Макрон собирал руководителей западных стран на встречу в Елисейском дворце. Именно тогда Макрон сказал, что задача Запада – создать у Путина ощущение стратегической неопределенности относительно продолжения войны в Украине и заговорил о возможности присутствия войск стран НАТО на украинской территории.

Да, это была только словесная эскалация, однако очень важная – тем более, что Макрон не отказался от своих намерений, а сейчас пытается собрать настоящую «коалицию инструкторов» для обучения украинских военнослужащих в Украине. Но теперь «эскалацию слов «дополняет» эскалация действий», что является важным для изменения ситуации в войне.

Виталий Портников, «Радио Свобода»