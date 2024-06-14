Юрий Кмить: Путин и Лукашенко договариваются о политическом убежище 11 14.06.2024, 10:04

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Юрий Кмить

Скоро белорусский народ скажет свое слово.

На границах Беларуси и Польши искрит — нелегалы ставят рекорды по штурмам, а недавно был убит польский солдат. В то же время проходят совместные ядерные учения Беларуси и России.

С чем связан этот виток эскалации? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с главой украинской общественной организации «Західний інформаційний фронт», соучредителем Белорусского информационного центра во Львове Юрием Кмитем.

«Путину не осталось ничего другого, кроме как сделать ход Лукашенко»

— Все очень просто, это ответ на последние решения Байдена по зоне поражения американским оружием на территории России. Продолжается шахматная партия между американским президентом и российским диктатором, рисуются некие новые «красные линии». Байден должен показать перед выборами результат, он должен показать, что является победителем в войне с Путиным. А Путину не осталось ничего другого, кроме как сделать ход Лукашенко.

Лукашенко играет роль такой «шестерки» при криминальном авторитете в виде России. У Китая роль «шестерки» исполняет Северная Корея, для Ирана это «Хезболла» и ХАМАС, ну а Россия в этих целях использует белорусский режим. Когда она не хочет действовать под своим флагом, то делает ход Беларусью и начинает делать какие-то неприятные вещи оппоненту, в данном случае — Америке и Западу.

Байдену надо показать результат — или мирный договор по Украине, или победу в виде каких-то ударов, или возвращение Киевом оккупированных территорий. Но особо видимого результата пока нет, и Байден поднимает ставки, он дает больше оружиея, больше техники.

«Лукашенко не хочет воевать с Украиной, пока не закончит свою войну с Западом»

Что может предложить Россия, если не брать во внимание Лукашенко? Очередное увеличение количества движений в сторону использования ядерного оружия? Никто не будет использовать ядерное оружие, это понятно, это всего-навсего шантаж. Но вот Лукашенко заявил, что не хочет воевать с Украиной, пока он не закончит свою войну с Западом, в первую очередь — с Литвой и Польшей.

Путин это использует: «Ах, ты хочешь с Западом воевать? На, пожалуйста, вперед. Нервируй Польшу, делай провокации против Литвы. Работай на «союзное государство», отрабатывай деньги, которые Россия тебе дает». Вот так. Просто Лукашенко отрабатывает российское финансирование.

«Россия — это корабль, который тонет»

— Есть ли возможность у Лукашенко и Путина еще больше поднимать ставки?

— Уровень провокаций дальше не будет иметь какое-то развитие, может меняться только их количество. Насколько бы Лукашенко не играл идиота, он понимает, что Россия — это корабль, который тонет. Последние экономические данные и выступления на Петербургском экономическом форуме говорят о том, что в России очень серьезный экономический кризис.

Я бы еще отметил один важный феномен: в России впервые открыто заговорили про ухудшение экономических показателей, проблему с инфляцией и другие проблемы с экономикой из-за войны. Если посмотреть на выступления на экономическом форуме, то они будут печальными и достаточно правдивыми.

Что это означает? Мы поверим, что в России, таком закрытом диктаторском государстве, появилась прозрачность, восторжествовала демократия и чиновники начали говорить правду своему народу? Нет, это не правда. Это так просто не произойдет, потому что в России информационная диктатура. Путин выбрал новый тренд в своей внутренней политике — они начинают говорить про проблемы в экономике, чтобы подготовить население к экспроприации их денег.

«Это хорошо для Украины и настоящей Беларуси»

Следующим шагом после того, как российскому народу озвучили информацию о плохой ситуации с экономикой, будет увеличение финансового давления на бизнес и простых граждан, чтобы они поделились средствами для финансирования войны. И вот эти новинки, ноу-хау, которые информационно пошли после форума в Петербурге, означают только одно — Россия начинает отъем денег простых граждан, потому что олигархи свои деньги не отдадут, они дружат с властью. Поэтому будут душить малый и средний бизнес, простых граждан.

Это для нас хорошо, для Украины и настоящей Беларуси, потому что наконец-то на третий год войны простые россияне, которые оставались нейтральными, почувствуют, что война есть. Раньше Путин придерживался тактики, чтобы война в Украине не затрагивала большинство населения, а была на расстоянии, такая себе колониальная война — потерь нет, с финансами все супер, ВВП растет.

Но оказалось, что эту картинку невозможно долго сохранять, потому что деньги заканчиваются, рост ВВП за счет военного производства не добавляет дополнительной ценности в экономике. А почему не добавляет? Потому что все, что они производят, уничтожается в войне, оно не прокручивается в бизнесе, не добавляет каких-то процентов. Все финансы идут на то, что уничтожается в одночасье. Это замкнутый круг, который уменьшает возможности экономики.

«Переговоры для России будут жизненно необходимы»

Тут новая ситуация — Путин меняет внутреннюю экономическую политику, он теперь будет выжимать деньги из среднего бизнеса и простых граждан. И это почувствовал рынок, у них начался очень резкий рост курса доллара и евро. И последнее ноу-хау, что американцы не позволяют торговать на Мосбирже валютой, это один из шагов, направленный на удушение российской экономики.

2024-й — это единственный год в России, когда она еще может продемонстрировать какие-то возможности на фронте, используя свои запасы. В конце этого года возможности России будут резко уменьшаться. Это все приведет к тому, что Кремль резко захочет вести переговоры. Мы на пути к тому, что Байден своего добьется, Украина своего добьется. Возможно, на конец 2025-го года мы подойдем к ситуации, когда переговоры для России будут жизненно необходимы, когда мы будем говорить про такие переговоры, в которых учитываются украинские интересы, а не интересы агрессора.

«Противостояние с Россией расписано по дням и минутам»

— Какие конкретные шаги может еще сделать Запад, чтобы приблизить этот момент?

— Если хорошо присмотреться, то складывается впечатление, что американцы контролируют военное противостояние между Западом и Россией на территории Украины (так российскую агрессию оценивают некоторые эксперты), оно расписано по дням и минутам. Идет медленное удушение России тактикой удава, чтобы она медленно задыхалась и постепенно уничтожалась, но не смогла принести какого-то вреда НАТО или соседним странам через неконтролируемое применение ядерного оружия. Задушить, но не воевать с ней.

К сожалению, это происходит за счет Украины, за счет украинских героев, за счет украинской армии. Но это та тактика, которая позволяет контролировать ситуацию. Запад воюет с Россией, с российской агрессией в Украине, контролируя эскалацию самой России. Путина это сильно злит, он недоволен, он привык, что это он контролирует эскалацию. А тут в первый раз за последние 20 лет он потерял этот контроль. Сейчас это делает Макрон, Байден, делает Шольц, это они контролируют процесс большей эскалации войны.

«Байден выдал вообще неимоверную вещь»

Что может предложить Запад? А он и дальше продолжает работать, мы наблюдаем озвучивание дальнейших шагов. Макрон дает дополнительные самолеты Mirage. Это шаг? Шаг. Великобритания и другие страны разрешают бить своим вооружением по законным целям на всей территории России.

А Байден выдал вообще неимоверную вещь: «Я запрещаю бить по Кремлю». Но это только по Кремлю, по другим местам — нет. И то, тут можно добавить, что пока что запрещает, потому что все вещи, которые он озвучивал раньше, он отменяет. Сначала нам не давали танки Abrams, нам не давали РСЗО HIMARS. А что теперь? Дали и «Абрамсы», дали и «Хаймарсы», недавно дали ракеты дальнего действия. А что это означает? Что не дадут «Томагавки»? Думаю, что следующими могут дать как раз их.

«Путин уже договаривается о политическом убежище»

Таблица роста ставок в Америке и НАТО еще очень большая, в отличие от возможностей России. Только ядерное оружие, но и то они уже этот шантаж использовали. Почему Путин сейчас собирается ехать в Северную Корею? Да потому что из всех союзников, которые могут ему давать оружие, Пхеньян это делает открыто и без ограничений. А во-вторых, Путину не приходится рассчитывать на то, что Китай или Иран спрячет его самого и его дочек в случае проигрыша в войне, восстания, революции или какого-то путча в России. Только Северная Корея с ядерным оружием может фактически дать политическое убежище российскому диктатору. Путин уже договаривается о политическом убежище.

Я так понимаю, что Лукашенко договаривался с Саудовской Аравией или с Объединенными Арабскими Эмиратами, он где-то там свои финансы пакует. Он не доверят никому из российских союзников. Он не договаривается с Ираном о политическом убежище, не договаривается с Китаем, потому что понимает, что для них собственные интересы дороже, в случае чего они могут выдать Лукашенко. Поэтому он на финансовых условиях договаривается с арабскими странами.

«Только белорусский народ является носителем суверенности и идеи независимости Беларуси»

— Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз заявлял о европейском будущем Беларуси. На конференции в Германии Зеленский сказал, что настанет время для свободной и европейской Беларуси. Какой сигнал посылает украинский президент?

— Зеленский посылает сигнал белорусскому народу в самой Беларуси. К сожалению, сотрудничество Украины с частью белорусской демократической оппозиции, скорее безрезультатно и негативно, чем позитивно.

Очень печально, но часть из так называемой белорусской оппозиции занята пустым набиванием себе цены, деятельностью ради деятельности. Они не думают о защите Беларуси или освобождении страны от агрессора, они просто занимаются устройством своей жизни.

«Скоро настанет время, когда белорусам надо будет сказать свое слово»

К сожалению, такие люди есть и в Украине, и на Западе, в странах Евросоюза и вокруг Беларуси. Зеленский понимает, что только белорусский народ является носителем суверенности и идеи независимости Беларуси, что в большинстве своем он не поддерживает войну, не хочет быть под Россией. Мы это знаем, поэтому Зеленский подает сигнал белорусскому народу, который читает, видит и понимает, что происходит: «Для вас наступает время возможностей. Готовьтесь, скоро настанет время, когда вам надо будет сказать свое слово».

Учитывая всю ситуацию с диктатурой, режимом, репрессиями, политзаключенными, я понимаю, насколько сложно высказывать сейчас свое мнение. Но настанет такое время, когда Россия будет пребывать в кризисе, а лукашенковская диктатура находиться в страхе. Силовики не смогут больше поддерживать Лукашенко, удерживающего власть против воли своего народа. И тогда не понадобятся никакие белорусские военные формирования с территории Украины, не понадобится украинское военное вмешательство. Сам белорусский народ скажет свое слово, выйдет на улицы и сделает нужные политические вещи — страйк и так далее. А силовики не смогут этому противостоять, это нормальный революционный процесс. Зеленский обращает внимание белорусов, что скоро это время настанет.

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