Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип

13.06.2024, 10:13

Владимир Халип

Всякие нелепости возможны.

Но чего-то подобного, да еще в наши времена и к тому же в Питере, не предполагал никто. Собирается форум. Международный. Экономический. К месту сбора подкатывают гости. Начинается обычное в таких случаях состязание лимузинов и позднесовковой спеси. Народ, естественно, солидный. Преобладают крепкие мужики с положением и достатком. В чинах соответственных. Губернаторы. Министры. Думские депутаты. И вдруг….

Да ничего особенного! Просто у входа в конгресс-центр вроде бы заминка. Приходится решать, пройти вперед, не глядя по сторонам, или остановиться, вдуматься. Изобразить почтение и трепет. Потому что там – древо. С ветвистой кроной и ухватистой корневой системой. Какое-то нездешнее. И точно не советское. Не иначе, баобаб. Нет, он не вырос тут каким-то чудом за ночь. Такого не бывает. И вообще, это не натуральная древесина, которую можно отгрузить на экспорт. Похоже очень, что тут какая-то подстава.

Сомневающимся пояснили, что в зоне многоуровневого контроля все стерильно. Это как бы рекламный стенд Дома семейных традиций «Кристиан». Обычная родословная. Вот же в центре замысловатого изображения вроде бы разрыв, в который уверенно вписан некий график. Аккуратные прямоугольнички, соединенные четкими линиями по вертикали и горизонтали. Имена. Фамилии. И прочее, что предусмотрено традицией. Можно проследить, кто кому кум, сват и брат. Шапка сверху подтверждает, что все это - генеалогическое древо известно какой персоны. Кто же еще посмел бы позволить себе нечто подобное зоне особого режима. Да еще с таким размахом. Бестактных вопросов о том, не готовят ли втихомолку династию к воцарению, задано не было.

Но все это пустяки, мелкие инциденты. Вспыхнули и тут же угасли. А форум шел своим чередом. Стремительно и победоносно. Громили всех, кто еще не понял и не принял великую идею глобальной перестройки мира, предложенную Кремлем. Все же так четко, так ясно. Такие одухотворенные лица. Присоединяйся. И вперед, не размышляя ни о чем.

Форум проходил в обычном ритме – стремительно и вдохновенно. И даже лихо. Никаких заминок и проволочек. Деловые люди. Только о главном. Только по сути. Появление Сергея Караганова, который многим казался реликтом советской эпохи, поначалу удивило, но потом придало неожиданную динамику выступлению Путина в окружении высочайших гостей форума. Их было двое. Президент Боливии Луис Арес и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагве. Компания небольшая, но дружная без сомнения и динамичная до крайности. Бывший охранник вождя Зимбабве, а ныне тоже президент, просто потряс взыскательную аудиторию. Оказывается, за 25 лет всевозможных санкций его страна увеличила свой ВВП до 68 миллиардов долларов. А Путин о чем постоянно говорит? Все, как в былые времена: верной дорогой идете, товарищи!

Еще жонглировали виртуозно какими-то цифрами, обещали какие-то блага народу, но Караганов, опытный ястреб советских времен, вступая в роли модератора в псевдодискуссию уже с вышедшим к трибуне вождем, умело подвел все к наболевшему. Напомнил историю с Содомом и Гоморрой, наказанными за грехи огненным дождем. «Так, может быть,- подбросил соломки в огонь модератор,- вспомним об этом дожде и постараемся снова вразумить человечество?» Путин бросил поспешно: «Без меня, может быть, нет». Ястреб холодной войны просто возликовал: «Вы там зададите жару!..»

Однако на какой бы высокой ноте не заканчивалась неделя, а новая в России начинается всегда угрюмо. Посыпались новости. Горячие и прочие. И оказалось, что пока под амбициозной кроной родословного древа шли дебаты об адекватном ответе на происки коллективного Запада, лента новостей просто раскалилась. Украинские беспилотники проникли на 800 километров вглубь России. Атаковали аэродром. Выведен из строя самолет Су-57. Гордость российского авиапрома. Таких вроде бы вообще всего пять. Последнее поколение. Безумно дорогущие. Потом появились спутниковые снимки. И выяснилось, что поврежден еще один такой же. А вдобавок ко всему еще в Северной Осетии взлетел с аэродрома истребитель и врезался в скалу. Экипаж погиб.

А вот над Баренцевом морем украинские беспилотники замечены не были. И тем не менее без происшествий не обошлось. В понедельник далеко от берега возник большой пожар. Горел противолодочный корабль «Адмирал Левченко» - гордость Северного флота. Еще в апреле этого года лихие операторы министерства обороны сняли динамичный репортаж о том, как это до зубов вооруженное судно преследует субмарину условного противника. И надо же – такой облом. Происшествие мгновенно засекретили.

Однако всем и все в этой стране уже давно известно. Проходили и испытывали. В незабываемом семнадцатом, и в девяносто первом. Никаких глубоких тайн и неразгаданных секретов не осталось. А если у кого-то и есть еще какие-то вопросы, так разве что по поводу того генеалогического древа всенародного вождя и его странной презентации в день открытия экономического форума.

Почему же все-таки поиски предков, ближайших и далеких, так внезапно оборвались и не продвинулись дальше восемнадцатого века? А что было при половцах и печенегах? И вообще, как могли прежде жить люди в этой стране, если о Путине тогда еще никто ничего не слышал и не знал?

Вот только нет ответа на этот каверзный вопрос. Нет и не будет никогда.

Баобаб – загадочное дерево.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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