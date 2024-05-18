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Ученые: Майские геомагнитные бури могут вызвать серию ураганов на Земле

  • 18.05.2024, 20:39
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Ученые: Майские геомагнитные бури могут вызвать серию ураганов на Земле

Бури обрушились на Землю на прошлой неделе.

Ученые из Университета штата Флорида (США) предположили, что геомагнитные бури, обрушившиеся на Землю на прошлой неделе, вызовут серию ураганов, пишет Naked Science.

Исследователи изучили активность тропических циклонов за последние 5500 лет и выделили 11 периодов, когда частота возникновения ураганов возрастала на 40%.

Проанализировав активность углерода-14 в срезах древней древесины, ученые реконструировали данные о штормах в северо-восточном регионе Мексиканского залива, а также выявили взаимосвязь повышенной активности тропических циклонов с более высокой солнечной активностью, которая нагревает океаны и способствует возникновению тропических штормов.

Если гипотеза ученых верна, то сильнейшая с 2003 года магнитная буря класса G5, вызванная вспышками на Солнце и начавшаяся на Земле в прошлые выходные, может спровоцировать серию ураганов на планете.

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