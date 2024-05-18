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ВСУ отразили вражеский штурм Часового Яра

  • 18.05.2024, 21:14
ВСУ отразили вражеский штурм Часового Яра

Украинские воины уничтожили 20 единиц бронетехники РФ.

Украинские военные отбили сегодня вражеский штурм в районе города Часов Яр в Донецкой области. При этом украинские бойцы уничтожили много российской бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем видеообращении.

По словам президента, сегодня бои идут не только в Харьковской области, но и на Краматорском, Покровском, Кураховском, южных направлениях. Там, как отметил Зеленский, сложно, но ВСУ дают достойный отпор оккупанту.

«В частности, особенно и отдельно спасибо ребятам, отбившим российский штурм Часового Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта. Молодцы, ребята», - сказал глава государства.

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