ВСУ отразили вражеский штурм Часового Яра
- 18.05.2024, 21:14
Украинские воины уничтожили 20 единиц бронетехники РФ.
Украинские военные отбили сегодня вражеский штурм в районе города Часов Яр в Донецкой области. При этом украинские бойцы уничтожили много российской бронетехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в вечернем видеообращении.
По словам президента, сегодня бои идут не только в Харьковской области, но и на Краматорском, Покровском, Кураховском, южных направлениях. Там, как отметил Зеленский, сложно, но ВСУ дают достойный отпор оккупанту.
«В частности, особенно и отдельно спасибо ребятам, отбившим российский штурм Часового Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта. Молодцы, ребята», - сказал глава государства.