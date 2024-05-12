Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ 24 12.05.2024, 21:24

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Сергей Шойгу

Правитель РФ предложил на пост министра обороны Белоусова.

Правитель РФ Владимир Путин предложил назначить занимавшего пост первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова министром обороны cтраны, сообщается в телеграм-канале Совета Федерации.

Белоусов и ранее работал в правительстве РФ. В 2012–2013 годах он возглавлял Минэкономразвития, с 2013 по 2020 год был помощником президента по экономическим вопросам.

На посту первого вице-премьера Белоусов курировал, в частности, разработку основных направлений социально-экономического развития, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, государственное регулирование финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности, сферу транспорта, инфраструктурные проекты, реализацию нацпроектов, иностранные инвестиции.

До настоящего времени российское оборонное ведомство с 6 ноября 2012 года возглавлял Сергей Шойгу.

Шойгу единственный министр из силового блока, которого президент РФ предложил не переназначать.

Свои посты в правительстве РФ сохранят глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, глава МИД Сергей Лавров, министр юстиции Александр Чуйченко.

Кроме того, на своих должностях останутся глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев и начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец.