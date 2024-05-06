«Кремль намекает, что ищет варианты для выхода из войны» 4 6.05.2024, 15:19

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Почему Запад все чаще говорит о вступлении в войну на стороне Украины?

В итальянской газете La Repubblica появилась статья о «красных линиях» НАТО в войне в Украине. Войска Альянса могут вступить в противостояние с Россией, если будет прорвана линия обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши либо нападения на Молдову.

Сегодня появилось заявление лидера демократов в Конгрессе США Хакима Джеффриса, что если Украина «падет», США вмешаются в конфликт.

Почему Запад начал говорить о прямом вступлении в войну? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом и писателем Владимиром Цыбулько:

— Во-первых, Запад чертит свои линии. Скорее всего, суть компромисса по Украине, который проглядывается в линии разграничения войск на сегодняшний момент, это вероятный сценарий не столько заморозки, сколько приостановки боевых действий и создания какого-то переходного периода, чтобы российские войска оставили оккупированные украинские территории. Это намек на то, что Запад в принципе готов на линии разграничения и приостановку боевых действий, чтобы обговорить отвод российских войск.

Мы видим зеркальный ответ на желания России, потому что Кремль уже долгое время намекает, где-то последние месяцев восемь, что он готов удовлетвориться нынешними территориальными приобретениями и искать вариант выхода из войны. Для Запада выход из войны без возобновления территориальной целостности Украины невозможен, потому что это будет стимулировать агрессора в будущем. Ведь получается, что агрессор победил международное право, Запад пойти на это не может.

Сейчас как раз главная интрига Глобального саммита мира в Швейцарии — это резолюция с признанием территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Это своеобразный маркер — страны должны или подписаться под меморандумом, что они признают территорию Украины в границах 1991-го года, или придется создавать целую систему санкций, которая где-то в течение ближайших пару лет обвалит экономику России просто в хлам.

— Могут ли «красные линии» Запада сдвинуться?

— Как я уже говорил, это будет стимулированием агрессора, Запад не может пойти на такое после Хельсинского пакта 1975-го года. Это как раз пакт о европейских границах, и Россия подвергла ревизии этот пакт, что неприемлемо с точки зрения цивилизованного общества. Это может послужить стимулом и для других агрессоров. Тем более, что Россия, не будучи наказанной за свою агрессию, полезет в сопредельные страны со своими желаниями и претензиями.

Это принципиальный момент, почему Запад заговорил сначала о готовности ввести в Украину войска. Сколько бы не отдаляли эту перспективу западные политики, становится ясно, что если не победить Россию на территории Украины, то ее придется побеждать на территории Европы уже с участием украинских солдат на стороне РФ. Есть боязнь, что Россия, оккупируя новые территории, будет из этих приобретений мобилизовать население на войну с Европой. Женевские конвенции Кремлю «побоку», как мы видим. Пора бы о них вспомнить, не говоря уже о других международных актах, которые нарушила Россия.

— Одна из «красных линий» НАТО — подключение белорусской армии к войне. Это предупреждение Лукашенко?

— Лукашенко пытается эквилибрировать на такой тоненькой ниточке, хотя он уже является участником агрессии против Украины. Использование Российской Федерацией территории Беларуси для нападения на Украину является нарушением двусторонних договоров между Киевом и Минском. В таких договорах традиционно зашивается обязательство сторон не предоставлять свои территории для агрессии друг против друга.

Это типичный международный договор, власти Беларуси его нарушили. Нынешний режим Лукашенко является преступным, это власть военных преступников. Остается только вопрос глубины преступления — или Лукашенко остается преступником со своей небольшой группой чиновников, или он попытается втянуть весь белорусский народ в войну против Украины.

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