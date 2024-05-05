НАТО может ввести войска в Украину: есть два сценария 3 5.05.2024, 13:43

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Альянс определил для себя две красные линии.

НАТО может напрямую принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши либо нападения на Молдову.

В материале итальянской газеты Repubblica говорится о том, что на данный момент у коллективного блока безопасности Запада нет оперативных планов, которые предполагали бы ввод войск в Украину.

Однако проводится оценка вероятности прямого участия НАТО в войне в случае пересечения Россией красных линий.

Первая красная линия – прорыв на северо-западе Украины

Западный мир может войсками вступить в войну в Украине, если произойдет вмешательство третьей стороны, к примеру, в случае прорыва оккупантов на северо-западе украинского государства.

«Это создало бы коридор между Украиной и Беларусью…Тактический вариант недавно признан вероятным несколькими аналитиками союзников. Тогда Минск был бы непосредственно включен в войну. Его войска и арсенал имели бы решающее значение для Москвы. И это обстоятельство могло только активизировать оборону в пользу Украины», - указано в статье.

Провокации против стран НАТО или нападение на Молдову

Второй красной линией на Западе видят военные провокации против стран Балтии или Польши, или же прямое нападение на Молдову.

«Это не обязательно вторжение, которое может произойти после наступления на Одессу, но просто военный удар, чтобы проверить реакцию Запада», - отметили журналисты.

Предполагается, что Россия может попробовать проверить способность Альянса к реакции «в фазе возможной неразберихи». Под хаотичной ситуацией подразумевается сезон выборов в Европе и США. Кремль может подумать, что НАТО отвлекается, но блок не будет мириться с подобными проявлениями российской агрессии.