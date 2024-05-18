Эксперт: Белорусские предприятия работают на «российскую оборонку» 1 18.05.2024, 16:31

О росте поставок с белорусских НПЗ в Россию.

Рост поставок авиационного топлива из Беларуси в Россию может быть связан с последствиями украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы в РФ. Об этом в комментарии «Белсату» заявил Григорий Нижников из Финского института международных отношений.

«Это потребность Москвы, потребность России. После атак Украины на НПЗ Москве нужно иметь доступные ресурсы, доступное топливо», – заявил Григорий Нижников.

Он также напомнил, что в таких поставках могут быть заинтересованы также власти Беларуси и сами белорусские НПЗ, которые после полномасштабного вторжения России в Украину потеряли украинский и западный рынки. По словам эксперта, по сравнению с 2020 или 2021 годами доходы белорусской нефтепереработки «упали довольно существенно».

Тем не менее, заявил Нижников, неизвестно, по какой цене Беларусь продает свое топливо в Россию:

«Если мы посмотрим на экспорт калийных удобрений, то мы видим, что Минск продает их с большим дисконтом. На российском рынке, где Москва тоже может довольно плотно диктовать условия продажи, мы можем говорить о том, что и здесь Минск продает с дисконтом, так как Лукашенко деньги нужнее, чем что-то другое сейчас».

Эксперт отметил, что белорусская экономика сейчас очень сильно зависит от российской, которая, в свою очередь, «сидит на военном допинге» и «работает на бешеных военных деньгах». А вслед за российскими и белорусские предприятия работают на «российскую оборонку»: «Это и топливо, это и комплектующие, это и разное оборудование, даже одежда».

«Поэтому да, российская война и поддержка Лукашенко войны России напрямую сказываются на белорусской экономике», – заявил Нижников.

Напомним, что ранее «Сообщество железнодорожников Беларуси» (СЖБ) сообщило, что в Беларуси наблюдается всплеск производства авиационного реактивного топлива и его поставок в Россию железнодорожным транспортом.

Рост поставок из Беларуси может говорить о росте дефицита авиационного реактивного топлива в России, что связано с атаками на российскую инфраструктуру, в том числе на нефтеперерабатывающие предприятия.