Крупнейшая гидроэлектростанция Украины находится в критическом состоянии 2 1.06.2024, 21:45

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После ракетной атаки РФ по Запорожью.

ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после ракетной атаки Российской Федерации по Запорожью в ночь на 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВД Ивана Федорова в эфире телемарафона.

- Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС, речь не идет даже о выработке электроэнергии, перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Сегодня для объезда используется два моста на которых налажена логистика в обе стороны. Выходные пока будем так, - сказал Федоров.

Глава Запорожской ОВА отметил, что возобновить движение по плотине сразу не удалось.

- Будем консультироваться со специалистами, инженерами, проектировщиками, специалистами дополнительно для того, чтобы если открывать движение по ДнепроГЭСу, то оно должно быть безопасным. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем четко дать ответ жителям Запорожья относительно логистики через плотину, - отметил он.