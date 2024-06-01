«Из Белгорода выводят и мобилизованных, и этих срочников»1
- 1.06.2024, 21:26
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Украинская разведка перехватила разговор россиян.
Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор россиян о том, что из Белгорода якобы эвакуируют военных РФ.
- Из Белгорода людей выводят. Ну, я так поняла. И мобилизованных, и этих срочников, и контрактников, и самых ближайших, кто рядом живет. Понял? Где не могут отбить. Ну, короче, что-то будет, я так понимаю, - говорит россиянка в перехваченном разговоре.
На днях Украине разрешили бить по территории России западным оружием, в том числе американскими системами HIMARS.