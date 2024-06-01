закрыть
1 июня 2024, суббота, 22:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Из Белгорода выводят и мобилизованных, и этих срочников»

1
  • 1.06.2024, 21:26
  • 4,890
«Из Белгорода выводят и мобилизованных, и этих срочников»
иллюстративное фото

Украинская разведка перехватила разговор россиян.

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор россиян о том, что из Белгорода якобы эвакуируют военных РФ.

- Из Белгорода людей выводят. Ну, я так поняла. И мобилизованных, и этих срочников, и контрактников, и самых ближайших, кто рядом живет. Понял? Где не могут отбить. Ну, короче, что-то будет, я так понимаю, - говорит россиянка в перехваченном разговоре.

На днях Украине разрешили бить по территории России западным оружием, в том числе американскими системами HIMARS.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин