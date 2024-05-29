«Rzeczpospolita»: Лукашенко боится ответа Украины 5 29.05.2024, 12:24

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Фото: AFP

Целями ВСУ могут стать военные объекты под Барановичами и Вилейкой.

Путин хочет заставить Лукашенко активнее участвовать в войне против Украины. Об этом говорится в статье популярного польского издания «Rzeczpospolita» (перевод с польского — сайт Charter97.org).

«Беларусь обладает очень развитой противовоздушной обороной, и я не исключаю, что Путину нужна поддержка Минска для прикрытия близлежащих Брянской и Курской областей. Потому что российская противовоздушная оборона дырявая», — заявил изданию Алексей Мельник, украинский эксперт по международной безопасности из киевского Центра Разумкова.

Лукашенко уже однажды предал Украину, и больше ему никто не доверяет. Поэтому на границе с Беларусью дислоцируются серьезные силы украинской армии, построены оборонительные укрепления.

«В 2022 году, когда с территории Беларуси ворвались россияне и оттуда полетели ракеты, Украина приняла политическое решение не наносить удары по режиму Лукашенко, чтобы не давать ему поводов для участия своей армии в этой войне. На этот раз, после двух лет войны, ответ Киева мог быть совсем другим. Украина демонстрирует все более радикальный подход, в том числе удары по территории России», — говорит он.

Украинские боевые беспилотники долетели до многих нефтеперерабатывающих заводов в глубине России. А недавно они атаковали российскую радиолокационную станцию большой дальности «Воронеж М», расположенную в Орске (Оренбургская область). Это более 1800 километров от украинско-российской границы.

Аналогичная российская станция «Волга» находится под белорусскими Барановичами (это всего в 120 км от украинской границы). Под Вилейкой (менее чем в 300 км от границы с Украиной) с советских времен находится российская база связи «Антей», с помощью которой командование ВМФ России соединяется с подводными кораблями в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах.

Лукашенко, глядя на карту горящих в России нефтеперерабатывающих заводов, не может не учитывать тот факт, что всего в 40 километрах от границы с Украиной, в Мозыре, находится один из двух его нефтеперерабатывающих заводов, снабжающих белорусов топливом. Кроме того, большинство предприятий белорусской оборонной промышленности окажутся в зоне действия украинских беспилотников и ракет, которыми располагает Киев.

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