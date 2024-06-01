«Требуют скидку в $3-5 тысяч»: что происходит на авторынке Беларуси 2 1.06.2024, 21:36

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иллюстративное фото

Ситуация изменилась.

За последние несколько месяцев в белорусском автомобильном бизнесе произошел ряд изменений, которые не могли не сказаться на продажах, отмечает «Наша нива».

Нестабильная весна 2024-го

Сначала рынок сотрясла новость о том, что с 1 апреля 2024 года россияне больше не смогут как раньше регистрировать у себя автомобили из Беларуси, растаможенные по льготному тарифу без доплаты 50% разницы.

С 1 апреля начали действовать обновленные ставки утилизационного сбора, которые главным образом коснулись импорта грузовых авто.

В дополнение к изменениям в законодательстве России и Беларуси страны ЕС начали более пристально следить за соблюдением санкций в отношении России, ввозить из Евросоюза в Беларусь автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра стало сложнее. Официальные дилеры на этом фоне прогнозируют рост продаж новых машин.

Первая новость спровоцировала повышенный спрос на авто. Продавцы тогда говорили, что на рынке наблюдалось настоящее оживление из-за возросшего спроса со стороны россиян.

Требуют скидку в 3-5 тысяч долларов

Сейчас на рынке затишье. Собеседник, который имеет в продаже три свежепригнанных из Европы автомобиля, говорит, что в течение последних двух месяцев интерес к его машинам почти нулевой.

«За неделю может быть 1-2 пустых вызова, по результатам которых не доходит даже до осмотра авто. Что касается россиян, то последний раз приходилось иметь с ними дело в середине марта», — вспоминает перегонщик.

По словам мужчины, россияне, которые до сих пор интересуются авто, обычно предлагают цену сразу на несколько тысяч меньше указанной в объявлении.

«Я на них даже не реагирую, так как это явно какие-то хитросделанные перекупы из России, которые с ходу предлагают на 3-5 тысяч меньше. Возможно, они таким образом пытаются найти тех, кому быстро нужны деньги, а машина не продается. Иначе их логику понять сложно, так как предложить 15 тысяч за машину, которая стоит 19-20, это полный бред», — объясняет перегонщик.

Если россияне не едут в Беларусь за машинами, то машины едут к россиянам

Другой собеседник также жалуется, что продажи в последнее время почти никакие. Машина была продана только после того, как ее перевезли в Россию.

«После того, как машины зависли в Беларуси, мы решили попробовать продать их в России с помощью наших партнеров, которые покупают машины из Европы. После того как россияне отгуляли майские, у них там продажи возобновились, и нам удалось продать несколько машин», — говорит собеседник.

Собственник автокомиса также отметил, что последние два месяца продажи никакие.

«Россияне ехать перестали, а у наших нет столько денег. Если еще в начале года хорошо продавались свежие авто из Европы, то сейчас снова самые популярные — это «корчи» за 5-7 тысяч.

Среди свежепригнанных берут только машины в диапазоне 13—18 тысяч. Все, что дороже двадцатки, практически стоит колом».

иллюстративное фото: «Наша нива»

Продавцов стало больше, чем покупателей

Мужчина высказывает мнение, что автобизнесу стоит пережить трудное время, чтобы он смог очиститься от случайных людей, которые никогда в жизни не занимались машинами, но решили вложиться в них, ведь на этом можно было хорошо заработать, пока существовал повышенный спрос.

«Без стабильного спроса со стороны россиян белорусский рынок не такой уж и большой, поэтому нам просто не нужно столько продавцов. Были времена, когда более половины покупателей были из РФ, сейчас, когда их почти не осталось, рынок перенасытился.

Желающих пригонять машины на перепродажу из Европы или США стало больше, чем готовых их покупать», — уверен собственник автокомиса, который уже около 20 лет занимается продажей подержанных авто.

Еще один собеседник, занимающийся автомобилями из Штатов, смотрит на будущее чуть более оптимистично, чем его коллеги.

Он считает, что несмотря на то, что автомобили сейчас продаются действительно плохо, рынок должен оживиться.

иллюстративное фото: «Наша нива»

«Дело в том, что россияне перед 1 апреля набрали машин в запас, поэтому нужно подождать, пока они их распродадут. Вдобавок к этому, нет единого мнения по вопросам доплаты пошлин, если машина растаможена в Беларуси на льготника.

Одни говорят, что надо, а другие, что нет. Насколько я понял, то еще год растаможенные через Беларусь машины можно будет ввозить в Россию без дополнительных доплат», — говорит собеседник.

Мужчина утверждает, что в мае продал одну машину россиянам, которые уже не первый раз покупали через него авто из Штатов.

«Они были готовы приобрести машину, пока она еще была в пути. Но потом отказались из-за опасений с доплатами. Где-то через месяц снова появились, когда машина была уже в ремонте. В итоге они ее все равно забрали, только не в аварийном состоянии, как сначала планировали, а уже отремонтированную».

При этом собеседник признался, что интереса к другим машинам, которые сейчас находятся на пути в Беларусь, у них нет.