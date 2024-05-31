Путин пошел в белорусскую школу 4 Ирина Халип

31.05.2024, 9:30

8,602

Авгиевы конюшни придется чистить с хлоркой.

Самый счастливый день белоруса – это 31 мая. Потому что завтра – каникулы. И от его детей по крайней мере на три месяца отвяжется государство. Целых три месяца его дети не будут ходить на «дискуссионные клубы» с чиновниками районных администраций, на районные фестивали военруков и торжественные заседания. Их не будут агитировать вступать в БРСМ и военно-патриотические клубы, не будут угрожать и запугивать, не будут убеждать, что война – это хорошо и правильно.

Знакомый десятиклассник рассказывал, как на уроках допризывной подготовки им внушали, что Беларуси угрожают войной 32 страны. Скажу честно, я призадумалась: почему именно 32, а не 30, или 35, или 100, или еще какое-нибудь круглое число? И начала я всячески пытаться это таинственное число куда-нибудь приладить – к какой-нибудь понятной схеме. Может быть, школьные идеологи и военруки имели в виду НАТО? Но нет, не подходит – в НАТО входит 31 государство. Может, тогда НАТО + 1? К примеру, 31 страна, входящая в Североатлантический блок, и еще какая-нибудь из чужих. Допустим, израильская военщина, которой детей пугали еще в семидесятые. С другой стороны, угрожает ли Беларуси Албания или Северная Македония – вопрос уж очень спорный. Или Турция, которая стала последним воздушным коридором, через который еще можно выбраться из Беларуси и улететь в Европу. Да еще и чартеры в НАТОвскую Турцию снова полетели, так что вряд ли имеется в виду этот чертов вражеский военный блок. Тут что-то другое.

А может, речь идет о Евросоюзе? Туда Турция с ее чартерами точно не входит. Правда, и тут неувязочка: в ЕС всего 27 стран. Впрочем, еще пять можно наскрести по сусекам, если очень постараться: Евросоюз плюс США, Канада, Норвегия, Великобритания после Брексита и, конечно, израильская военщина. Всё равно как-то криво получается, искусственно, за уши притянуто. Несколько дней я так и сяк пыталась присобачить число 32 к имеющимся международным структурам. И ничего не подошло. Впрочем, я, кажется, не учла самого простого: число 32 было попросту взято с потолка, и никаких математических выкладок, формул и прочего не существует. Просто военрук решил, что 32 – достаточно внушительное количество. Любой десятиклассник поймет, что это серьезно, и к защите родины нужно готовиться уже сейчас. И вообще неважно, сколько там вражеских государств угрожает нашему суверенитету. Я даже допускаю, что в разных школах звучат совершенно разные цифры. У одного военрука стоит в прихожей 32 пивные бутылки – он и называет 32 страны. А у другого, к примеру, 28, именно столько он и заявит на уроке. Но главный тезис, который звучит на уроках допризывной подготовки в белорусских школах, - «если бы не Россия, нас бы уже в крови утопили, а Путин – наш спаситель».

Если бы история та касалась отдельно взятой школы, где отстреливается от врагов свихнувшийся военрук, это было бы полбеды. Но такие речи звучат везде. Причем не только для старшеклассников. Детей с младших классов пытаются заставить бояться и ненавидеть цивилизованный мир и любить спасителя Путина. Многие мои друзья, чьи дети учатся в минских школах, рассказывали, что именно в этом учебном году по школам вдруг пошли гости из России – представители каких-то непонятных общественных организаций. Детей сгоняли в актовый зал на встречи с этими самыми «гостями», и те спрашивали: как вы, ребята, относитесь к СВО? Дочка моих приятелей пискнула: «Мы за мир!» Ей сурово сказали: неправильный ответ, девочка. И начали рассказывать о бандеровцах и денацификации. И, разумеется, о Путине-спасителе.

Если раньше белорусские школы задыхались от обилия Лукашенко в разных вариациях, то заканчивающийся сегодня учебный год был переполнен Путиным и Россией. Я не знаю, в чем причина: в том, что Беларусь таким образом готовится к войне с Украиной, или в том, что Россия готовится к тихой и незаметной аннексии Беларуси. Конечно, нынешних школьников идеологически обрабатывать трудно. Но сам факт появления российских «гостей» в белорусских школах пугает.

Конечно, здорово, что в ближайшие три месяца дети будут свободны от идеологической каши, которой их кормят в три ложки. Но каникулы заканчиваются быстро: не успеем оглянуться – и снова первое сентября. И, наблюдая за происходящим в наших школах сейчас, могу сказать точно: убрать из школ эту чудовищную идеологию, да и вообще любую идеологию, - задача такая же важная, как освобождение политзаключенных, привлечение к ответственности виновных в репрессиях и возвращение национальных символов. Авгиевы конюшни невозможно вычистить квадратно-гнездовым способом – только тотально, да еще и с хлоркой.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram