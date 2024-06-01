«Отменяют, чтобы не смешить людей» 2 1.06.2024, 22:04

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Российский «аналог Олимпиады» потерпел фиаско.

Россия, отстраненная как государство от предстоящей летней Олимпиады в Париже из-за войны против Украины, собиралась организовать так называемый «аналог ОИ» - «Международные игры дружбы», которые должны были пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, отмечает dialog.ua.

Российская пропаганда презентовала это соревнование как «грандиозное международное спортивное событие» с широким составом участников. Кремль проведением этого турнира хотел показать, что РФ якобы не находится в изоляции, хотя изначально всем было понятно, что эти соревнования не вызовут интереса у международного спортивного сообщества и там точно не будет элитных спортсменов.

Теперь это стало понятно и чиновникам в кремлевских кабинетах. В субботу, 1 июня, российский «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Игры дружбы» с большой долей вероятности «перенесут на следующий год».

По информации росСМИ, это предложение активно обсуждается высшим руководством РФ, в скором времени оно получит поддержку. Утверждается, что решение якобы не связано с давлением со стороны МОК, который изначально выступил против идеи проведения таких соревнований.

Тем временем российские спортивные паблики отмечают, что «Игры дружбы» на самом деле не переносятся, а полностью отменяются. Причина очень простая - небольшое количество стран, изъявивших желание участвовать, и невысокий уровень спортсменов, которых эти страны готовы были прислать.

В дополнение они указывают на продолжающиеся проблемы с допинг-контролем на турнире.

В результате в Кремле осознали, что «аналог Олимпиады» с таким составом участников будет не «мощным ответом Западу», а сатирой.

«Дабы не смешить людей, турнир типа переносят», - пишет один из Telegram-каналов.