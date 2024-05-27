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Шольц назвал цифру потерь российской армии, которая многих удивит

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  • 27.05.2024, 8:14
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Шольц назвал цифру потерь российской армии, которая многих удивит

Оккупанты платят высокую цену.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна-агрессор Россия ежемесячно теряет в Украине 24 тысячи солдат убитыми и ранеными.

Об этом Шольц сказал во время выступления по случаю 75-й годовщины конституции Германии, сообщает n-tv.

«Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно. Все для империалистической мании величия российского диктатора (Владимира Путина — ред.)», — сказал канцлер Германии.

Шольц также отметил, что российский диктатор несет ответственность за гибель многих гражданских людей и украинских военных.

Отметим, ранее западные лидеры не называли таких больших цифр потерь россиян.

25 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что войска России с начала полномасштабной войны потеряли в Украине уже более 500 тысяч своих солдат убитыми и ранеными. Цифра от канцлера Германии примерно совпадает с украинской статистикой.

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