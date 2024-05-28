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Украина ответила Путину

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  • Леонид Невзлин
  • 28.05.2024, 9:54
  • 9,480
Украина ответила Путину
Фото: Getty Images

Киев нащупал еще одну точку, в которой может нанести стратегический урон.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что их беспилотник атаковал загоризонтную радиолокационную станцию в Орске. Это около 1800 км от украинских границ, что является новым рекордом дальности ударов Киева по РФ.

Впрочем, дальность тут не самое главное. Похоже, Украина нащупала еще одну точку, в которой она своими собственными силами может нанести стратегический урон России. Первой была нефтепереработка, удачно подорванная регулярными ударами БПЛА в разных регионах РФ.

Это уже второй удар по российским РЛС за последние дни. Первой целью была станция в районе города Армавир. Эти станции – часть российской системы предупреждения о ракетном нападении, которая призвана сообщить о начале ракетных атак по территории России. Если одна из таких станций выводится из строя, Москва лишается «глаз» в целом секторе земного шара, откуда могут быть незаметно произведены пуски.

Путинская эскалация с бряцанием ядерным оружием получает достойный ответ от Киева. Причем ответ вполне самостоятельный, потому как Запад вооружений такой дальности Украине не предоставляет и продолжает запрещать применение на территории РФ даже того, чем решил поделиться. Пока лидеры Запада раскачиваются, остается только восхищаться способностью украинцев находить нетривиальные решения.

Леонид Невзлин, Telegram

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