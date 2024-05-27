Украинский дрон атаковал редкую российскую РЛС в Оренбургской области 3 27.05.2024, 8:50

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БПЛА пролетел более 1800 километров — это новый рекорд.

Дрон Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей «Воронеж М», расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

Об этом сообщил собеседник «Украинской правды» в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе».

Последствия поражения уточняются.

Российские паблики писали, что под Орском «упал БПЛА», а целью беспилотника, «возможно, был военный объект».

Ранее наиболее отдаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават республики Башкортостан РФ, расположенный на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.

Справка: «Воронежи М» являются составной частью семейства российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности, баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.