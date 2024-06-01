Военный эксперт: Территорию Беларуси могут засеять войсками РФ в кратчайший период времени 1.06.2024, 22:19

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Особенно быстро перемещается авиация.

Военная ситуация в Беларуси требует пристального внимания. Об этом сегодня, 1 июня, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик, сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак.

- Нужно внимательно смотреть. Потому что в кратчайший период времени могут засеять территорию Республики Беларусь российскими войсками. Авиация вообще перемещается очень быстро — утром в одном месте, а через 2 часа уже в другой области Российской Федерации. А мы помним о белорусских военных аэродромах «Барановичи» и «Мачулищи», — сказал он.

Ступак сообщил, что по состоянию на 31 мая российская авиационная техника отсутствовала на территории Беларуси.

«Ее забрали. Это было 8 вертолетов и 4 самолета. То есть не критично», — уточнил он.

«Поэтому наблюдать за ситуацией в Беларуси обязательно нужно. Тем более, что Гомельская область граничит с Киевской областью, и там приняты меры ограничения посещения гражданским населением. Такая история уже происходила в 2023 году. Нужно быть внимательными, чтобы это нас не застало внезапно», — резюмировал Иван Ступак.