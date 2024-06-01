Ель в белорусских лесах может остаться только на севере страны 2 1.06.2024, 21:53

1,396

Что происходит?

В Беларуси — очередная волна усыхания ели. По прогнозам ученых, возможно, этот вид скоро останется только на севере страны. Об этом рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун.

Из-за изменений климата в последние годы идет массовое усыхание ельников. Деревья поражает и короед-типограф. В прошлые годы от него сильно страдала сосна.

Только в 2024 году в санитарных целях вырубают миллион кубов ельника.

Ранее сообщалось, что благодаря континентальности климата еловые леса будут развиваться на севере и востоке страны.

По прогнозу, к 2050 году прирост сосновых лесов в Беларуси может уменьшиться на 8−10%. При этом дуб будет одной из немногих древесных пород, которая может повысить прирост до 5%.