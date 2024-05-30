Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? 2 Дмитрий Чернышев

30.05.2024, 14:03

4,238

Маловероятно.

Очень популярно мнение, что нет никаких признаков распада РФ. На самом деле таких признаков очень много. И один из самых серьезных — деньги.

Фактически сегодня на наших глазах в России строится грандиозная перевернутая пирамида — колоссальная надстройка, сжигающая деньги и не производящая ничего, кроме смерти. То, что вы принимаете за рост ВВП на самом деле — мусорный ветер и дым из трубы. Это не развитие страны, это тяжелейшая героиновая зависимость.

При этом основание пирамиды (источники дохода для страны) все время уменьшается — люди сотнями тысяч уезжают или гибнут на войне, потерян нефтяной и газовый рынок Европы, Газпром уже стал убыточен, с российского рынка ушли сотни западных компаний, плативших налоги, Украина методично уничтожает нефтеперерабатывающую промышленность РФ, санкции сокращают поступление денег в Россию. и т.д.

А верхушка пирамиды (расходы) все время расширяется — война поглощает колоссальные ресурсы. Огромный аппарат чекистов с их колоссальными зарплатами, армия и ее чудовищные затраты, пенсии инвалидам, выплаты похоронных. В военной промышленности рост зарплат в несколько раз — а эти люди только прожигают ресурсы.

Пока проблемы удается заливать деньгами, но деньги имеют свойство кончаться. Россия уже потратила больше половины денег из главной «кубышки» — Фонда национального благосостояния. А каждый день войны — это еще минус 300 000 000 долларов. И тогда Россию накроет девятый вал инфляции. И Россию неизбежно ждет конфискация накоплений граждан. Помножьте это на новую мобилизацию и перевернутая пирамида рухнет на головы россиян.

Начнутся кризис неплатежей и задержки зарплаты. Обязательно будут установлены максимально возможные цены (не дадим спекулянтам наживаться на войне). Это приведет к появлению черного рынка и исчезновению продуктов из магазинов. Помножьте это на весенние заморозки, уже уничтожившие значительную часть будущего урожая в РФ.

Для защиты внутреннего рынка будут введены талоны и местные деньги — не позволим вывозить продовольствие из нашего края. На границах областей появятся таможни. Местные политики потребуют вернуть «наших мальчиков» с войны и откажутся участвовать в новой мобилизации. Чечня, Ингушетия и Дагестан начнут требовать для себя особых прав. Татарстан откажется перечислять деньги в федеральный бюджет. Регионы начнут создавать собственные вооруженные силы. Все это обязательно будет и будет довольно скоро. Дальний Восток вспомнит о своей близости к Южной Корее, Японии и Китаю.

И это я еще не говорил ни об одном из «черных лебедей». А их будет очень много. Например:

— Смерть Кадырова и передел власти в Чечне. Кадыровскому тейпу Беной другие тейпы предъявляют длинный список из своих убитых и замученных в грозненских подвалах людей. В Чечне начинается междоусобная война, в которую втягиваются сначала Ингушетия, а потом и Дагестан.

— Неизбежная череда аварий зимой — коммуналка разваливается на глазах, все деньги ушли на войну. Сотни тысяч людей будут сидеть в своих квартирах без тепла и света в 30-градусные морозы.

— Массовое дезертирство на фронте и отказ исполнять приказы. Этому очень будут способствовать самолеты F-16. Что будет с российской армией после утраты ей господства в воздухе, не знает никто. Возможен новый рейд нового Пригожина на Москву.

— Массовый завоз рабочей силы из Центральной Азии может привести к беспорядкам на этнической и религиозной форме. Вплоть до строительства баррикад и необходимости снимать военные части с фронта.

И в России еще не началось массовое забастовочное движение и перекрытие магистралей. А есть еще чудовищная усталость от войны. Есть огромные демографические проблемы и проблемы неравенства. Есть Китай, который может захотеть воспользоваться ситуацией в России, чтобы отменить Айгуньский и Пекинский договоры. Есть американцы, которые могут уговорить Китай перекрыть все поставки техники в РФ (и все — сливай воду). Есть вероятность удара шарфиком в висок или удушения узурпатора табакеркой. Есть просто физическая смерть правителя с последующей дракой за власть «всех против всех». Есть вероятность крупной техногенной катастрофы в РФ уровня Чернобыля. Есть вероятность голодных бунтов в Крыму после разрушения Крымского моста и выхода украинской армии к Перекопу (возить продовольствие в Крым кораблями уже не получится)… Список можно продолжать очень долго.

Добавлю только, что развал Империи Зла может стать не катастрофой, а благом для жителей России. Развал на небольшие государственные образования даст возможность проведения реформ и возвращение на путь цивилизации. Чтобы «Можем и повторить» изменилось на «Никогда больше».

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»