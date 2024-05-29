Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип

29.05.2024, 16:42

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Владимир Халип

Блицкриг не получился.

Бывало не однажды, что наступали вдруг плохие времена. Когда приближенным и подданным приходилось чудеса изобретать, чтобы мудрого правителя спасти от грозящей катастрофы. Тем же самым вождем, как правило, и сотворенной. По внезапному приступу вдохновения, или в результате непоколебимой веры в собственное величие. Последствия такого нежданного порыва приходилось потом расхлебывать всей стране. Долго и мучительно.

Однако у нынешней России все еще впереди. Конечно, блицкриг не получился. Победа не проклюнулась. Конец войны пока не виден. Зато проблем, просчетов, провалов и несчастий - выше крыши. А в недрах вдохновенного и безропотного прежде электората уже прорастает простой и опасный до крайности вопрос: как же так?..

Обыватели так верили в своего избранника. Он же все может. За то его и полюбили. Взмахнет рукой, и полуостров Крым снова в границах федерации. Садится за штурвал стратегического бомбардировщика, и полетел в неведомую высь. Остается разве что красную кнопку нажать. А тут какая-то спецоперация давно и безнадежно переросла в тяжелую войну, и ей конца не видно. Что с правителем могло случиться – устал, уже совсем мышей не ловит?

Как бы не так! Все он знает, всех он ловит. Допрашивает, третирует, замуровывает на долгие годы в застенок. Все умеет. Просто опыт невообразимый. Не суетится попусту. Выжидает, когда наступит нужный момент. Известное дело – стратег. Да еще и чекист вдобавок. Гремучая смесь. А потому в самый разгар свирепого наступления на Харьков, когда штурмовики уже готовы были зарыться в землю и взять хотя бы короткую передышку вопреки приказу, будто агитационный снаряд взорвался.

Не какие-нибудь штатные пропагандисты, а вполне респектабельное западное информационное агентство вдруг огорошило свою взыскательную аудиторию сенсационною новостью. Будто бы Путин подал четкий и внятный сигнал о возможности мирных переговоров и даже заморозки спецоперации. Источник надежный. Только слишком ценный, чтобы его так запросто назвать. Сомнений не оставалось: кремлевские утечки.

И это почти накануне Глобального саммита мира. Он состоится в Швейцарии уже в следующем месяце. Более 90 стран успели заявить о своем участии. Так неужели и Россия пытается так или иначе не оказаться в стороне. Просто чудеса в решете. Агрессор вдруг задумался о выходе из созданного его же руками тупика?.. Какие-то приметы грядущих перемен должны были непременно появиться. И, конечно же, они появились.

Говорят, будто вся страна увидела внезапно, как в ее небе почти забытый голубь мира смущенно пролетел. Сначала все подумали, что это дрон. Присмотрелись – нет, ничего подобного. Голубь. Почти такой же, как у художника Пикассо. Даже с веточкой оливы в клюве. Но тут уже скептики заволновались. Да никакая это не олива. И не пальмовая ветвь. А всего лишь растрепанная пачка долларов. Никакой это не голубь мира, нечего советское прошлое ворошить. Обычный иностранный агент по небу пролетел. Куда только ПВО смотрит?

А ПВО смотрело в это время четко на восток. Не потому что вектор бдительности внезапно поменялся. Просто там случилось то, чего не ждали. Пока решали вопрос о том. разрешать ли Украине наносить удары натовскими и американскими ракетами по военным объектам на российской территории, украинские беспилотники внесли существенную коррекцию в суть проблемы. В мае атаковали три объекта раннего предупреждения о ядерном ударе. Все эти радиолокационные станции – загоризонтные. Пробита брешь в российской противоракетной обороне. А чего все так долго ждали?

На пресс-конференции в Ташкенте кремлевский вождь был совершенно откровенен. Высказал вроде бы сугубо канцелярскую мысль о характере нынешних отношений с Западом. И очень конкретно – о перспективах каких бы то ни было компромиссов в затянувшей войне, скромно именуемой спецоперацией.

«Представители стран НАТО, в особенности в Европе, особенно в малых странах, должны понимать, с чем они играют. Они должны понимать, что являются государствами с небольшой территорией и плотным населением. Этот фактор нужно иметь в виду – прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь России». Все сказано. Четкий и недвусмысленный ответ всем тем, кто полагает, что война в Украине это всего лишь территориальный спор. Стоит только бросить агрессору кость, и он успокоится. Такой вот наивный чекист с большой дубиной?

Война для него не страшна. Даже мировая. У него есть бункер. Точнее, бункеры. Их много. Еще в советские времена крутолобые вожди задумались всерьез, как уберечь себя в случае прилета чего-нибудь неотвратимого оттуда. Историю руководящей мысли можно изучать по этим укрытиям. Престижная коллекция. Но даже говорить об этом не принято. Секрет. Большой. Известно только, что все они в полном порядке. На всякий случай.

Потому он и куражится. Инструкции на случай ядерной войны давно известны. Каждый себя спасает сам. И он не исключение. Уйдет в свой самый надежный, самый комфортный и глубинный схрон. Там можно расслабиться, спокойно отсидеться и подождать, когда рак на ближайшей горе свистнет. А на случай, если случится нечто непредвиденное, там есть потайная дверца. Совершенно секретная. Известная только ему.

Аварийный выход прямо в пекло.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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