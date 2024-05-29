«Сарай с крыльями»: украинский летчик высмеял белорусский самолет «Освей» 4 29.05.2024, 13:17

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Совместный проект Беларуси и РФ не будет востребован.

Беларусь и Россия готовят выпуск совместного легкого турбовинтового самолета «Освей». Его будут собирать в Барановичах по разработкам «Уральского завода гражданской авиации».

Есть ли у России и Беларуси возможность создать свой самолет? Этот вопрос сайт Charter97.org задал летчику-инструктору и полковнику Вооруженных сил Украины в запасе Роману Свитану:

— Это среднеразмерный самолет, который может поднимать до 20 пассажиров. Уровень чешского L-410. В принципе, нет большой сложности создать такой самолет.

Здесь вопрос стоит в его эксплуатации. На мировые рынки он никак не выйдет: сегмент очень плотно забит производителями. Цены на них варьируются в районе 5 миллионов долларов. Сегмент рынка, где он используется, очень узкий.

Да, Россия может использовать такой самолет на некоторых дистанциях, им это выгодно. Беларуси же этот самолет не очень нужен: небольшая страна, а использовать его на международных рейсах нет смысла. За это же время можно быстрее «долетать» на машине с одной точки в другую, чем возиться с посадкой/высадкой самолета. Это нерационально для Беларуси.

Для таких самолетов нужно пространство до 1000 километров — Россия или Китай, но там есть свои самолеты. На свой рынок Китай «Освей» вряд ли пустит.

Подчеркну, это больше гражданский или технический самолет, не военная машина. Потому перспектива, в принципе, есть, но только с завязкой на российский рынок. Если РФ не станет заказывать, то этот проект утопичен в смысле реализации.

— На самолете будет установлен двигатель ВК-800, который разрабатывают с 1998 года, но до сих пор не установили ни на один самолет. Существует ли вообще этот двигатель в природе?

— Да, проблема с «движками» у россиян есть. Они не смогли довести до ума ни один двигатель. Думаю, что в случае с «Освеем» не будет иначе.

Вот в Украине был Запорожский завод по производству авиационных двигателей, а также предприятия в Харькове и Киеве, где десятки лет производились двигатели. Их и чехи покупали, ставили на свои аппараты. Россия же так «движки» и не запустила, даже для вертолетов, тех же Ка-52. Их двигатели просто «летят».

К слову, в этой ситуации нужно понимать сегмент. Любой гражданский или технический самолет — это не истребитель. Здесь нет высочайших требований к технологиям.

Грубо говоря, это «сарай с крыльями». Построить его — не проблема. У такого «сарая» нет больших эксплуатационных перегрузок, взлет-посадка, полет по маршруту — и все.

Такой «сарай с крыльями» слепить могут даже российские предприятия, но, повторю, с двигателями проблема. Ведь это высокотехнологичное производство, начиная от станков и заканчивая подготовкой технического персонала. А вот тут проблема есть именно с высокими технологиями у россиян.

В общем, да, проект могут реализовать, но только после того, как будут произведены двигатели. Либо закуплены, например, у Китая, но у них тоже проблемы. Почему китайцы и хотели «заграбастать» украинский Запорожский завод двигателей. Именно из-за этих технологических моментов, которых ни у Китая, ни у России просто не существует.

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