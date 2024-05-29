Как будет выглядеть «первый белорусский самолет» 23 29.05.2024, 12:05

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Его примерная стоимость — $6 миллионов.

558-й Авиаремонтный завод в Барановичах будет выпускать легкие турбовинтовые самолеты. Даже известна примерная стоимость – около 6 миллионов долларов.

Самолет ЛМС-192 «Освей» – легкий турбовинтовой, предназначенный для гражданской авиации – будут собирать в Барановичах по разработкам Уральского завода гражданской авиации. Свою работу 558-й авиаремонтный завод разделил на два этапа: участие в разработке исследуемого образца и серийный выпуск этих самолетов.

Согласно характеристикам, самолет «Освей» относится к легким турбовинтовым самолетам. Он будет предназначен для транспортирования как пассажиров, так и грузов на короткие и средние расстояния.