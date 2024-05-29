Стало известно, что за белорус прилетел на самолете в Вильнюс 4 29.05.2024, 20:20

4,374

Айтишник подвез подругу из Минска до Ryanair.

В аэропорту Вильнюса утром 28 мая совершил посадку самолет из Минска. Издание devby.io выяснило, кто им управлял.

Самолет принадлежит частному аэродрому «Сивица» под Борисовым. А управлял им основатель компании HQSoftware Сергей Вардомацкий.

На своей странице в Facebook он называет себя «последним частным „международным“ пилотом из Беларуси», а также [благодаря вниманию медиа] «самым знаменитым». И рассказывает, что таким образом «подвез подругу до Ryanair».

Кроме того, Вардомацкий отметил, что «никто никогда не закрывал воздух в ЕС для белорусских самолетов, как и не запрещал приезжать на своем автомобиле» — полеты из Беларуси в ЕС ограничены только для авиаперевозчиков.

Напомним, после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года Евросоюз запретил беларусским авиаперевозчикам использовать европейское воздушное пространство и аэропорты. Позже к санкциям присоединились и страны, не входящие в ЕС: Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина.

Евросоюз также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.