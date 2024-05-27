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BILD: Устаревшая американская ракета уничтожила «непобедимый» российский С-400

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  • 27.05.2024, 11:42
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BILD: Устаревшая американская ракета уничтожила «непобедимый» российский С-400

Позор российского ВПК.

На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по позициям ВС РФ близ аэродрома Моспино в Донецкой области, пишет BILD.

Для атаки использовалась американская ракета ATACMS Block 1 (M39). Ее разработали 35 лет назад, а в 2020 году сняли с вооружения армии США как устаревшую. Ей удалось поразить новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-400. Пропаганда РФ не раз называла его «непобедимым». Каждый такой ЗРК стоит более 1 млрд евро.

Под Моспино С-400 обнаружил вражескую боеголовку и выпустил по ней не менее шести зенитных ракет. Но ни одна не смогла её перехватить. В итоге сгорели не только российские пусковые установки, но и радиолокационный комплекс.

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