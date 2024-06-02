Стало известно, когда появится буферная зона на границе Польши с Беларусью 2.06.2024, 0:01

Она охватит десятки населенных пунктов.

Буферная зона на границе с Беларусью будет восстановлена 4 июня. Затем вступит в силу постановление МВД, вводящее временный запрет на пребывание в приграничной зоне. Об этом заявил вице-премьер правительства, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает «Польское радио».

Польский вице-премьер заявил, что буферная зона будет охватывать Гайнувский и Белостокский повяты. Ее восстановление необходимо для обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности офицеров, ее охраняющих.

О возвращении 200-метровой буферной зоны на границе с Беларусью в конце мая заявил премьер-министр Дональд Туск.

Польский премьер отметил, что агрессия со стороны мигрантов усиливается. По его словам, Польша имеет дело не с просителями убежища, а с организованным, многоуровневым воздействием для дестабилизации ситуации в стране.

Пограничная служба Польши отмечает рост попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси. 31 мая Подляское отделение пограничной службы сообщало, что за последние два дня было зарегистрировано более 300 таких попыток. Двое польских солдат получили ранения при столкновении с нарушителями границы.