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Туск: Польша возвращает 200-метровую буферную зону на границе с Беларусью

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  • 29.05.2024, 11:54
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Туск: Польша возвращает 200-метровую буферную зону на границе с Беларусью
Фото: Krystian Maj / Канцелярия премьер-министра Польши

И направляет новые подразделения.

Польша возвращает 200-метровую буферную зону и направляет новые подразделения на границу с Беларусью. Об этом в Дубичах-Церкевных заявили министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и премьер-министр Дональд Туск.

«Сегодня рекомендовали нам те, кто сами служат, чтобы мы как можно быстрее вернули 200-метровую буферную зону в 200-метровой полосе, где это нужно для эффективных действий государственных служб у границы. Совместно с министром обороны и министром внутренних дел и вместе со всем правительством примем такое решение в начале следующей недели», — сказал Туск.

Также полицейские силы будут активнее задействоваться на участках, где происходят попытки массовых прорывов. Туск подчеркнул, что у нет никаких соменений, что агрессия мигрантов является неслучайной и нарастает. По его словам, это методы гибридной войны, направленные на дестабилизацию Польши и Европы.

«Армия — наиболее представленное формирование: 5,5 тыс солдат. Вчера по решению генерального командующего видами Вооруженных сил очередные взводы были направлены из наиболее опытных подразделений, наиболее опытные командосы 6-й воздушно-десантной бригады, 25-й бригады воздушной кавалерии, были задействованы дополнительные средства», — сказал Косиняк-Камыш.

Сегодня на границу после инцидента с ранением польского солдата прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск, главы Минобороны и МВДиА Владислав Косиняк-Камыш и Томаш Семоняк.

Напомним, 200-метровая зона действовала в 2021-2022 годах. Она была установлена на фоне миграционного давления на границе. Доступ в нее посторонним лицам был запрещен.

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