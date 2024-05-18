Зеленский заявил о перспективах нового контрнаступления ВСУ 18.05.2024, 15:53

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Он назвал условие.

У Украины есть перспективы для нового контрнаступления. Но сначала нужно стабилизировать фронт и остановить наступление России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского интервью AFP.

- Есть перспективы. Для этого надо, прежде всего, стабилизировать ситуацию на фронте. Сейчас она нестабильна. Сейчас их очередь. Их нужно остановить. Мы их остановим, и потом надо иметь соответствующую укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, контрнаступательные и т.д., - заявил глава украинского государства.

На вопрос о том, будет ли контрнаступление ВСУ в 2025 году, Зеленский ответил: «Не могу сказать. Но знаю (когда будет, - ред.), но не могу (сказать, - ред.)».

Что происходит на фронте

Следует отметить, что в 2022 году Украина провела несколько крупных наступательных операций. Благодаря им удалось отбросить российские войска от Киева, освободить север Украины, Харьковскую и Херсонскую области.

В 2023 году Украина готовила новое контрнаступление, которое началось летом. Однако не удалось добиться желаемых результатов. ВСУ столкнулись с сильной обороной врага в Запорожской и Донецкой областях.

Пока ситуация на фронте напряженная. Оккупанты атакуют на нескольких направлениях сразу. Войска РФ хотят прорвать оборону ВСУ в районе Авдеевки, захватить Часов Яр на Бахмутском направлении. Это позволит им продвинуться вглубь Донецкой области.

Кроме того, россияне пошли в наступление на севере Харьковской области. Продвижение врага остановили, но бои там продолжаются.