Офицер: Окружение водит Лукашенко за нос 7 18.06.2024, 17:02

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Белорусский диктатор не понимает, что происходит в стране.

В Беларуси подготовили проект секретного указа об уточнении порядка оценки состояния национальной системы безопасности. В чем сегодня режим видит для себя угрозу? Об этом сайт Charter97.org поговорил на условиях анонимности с белорусским офицером:

— После 2020 года главная опасность для Лукашенко одна — белорусский народ. Естественно, речь о каком-то восстании сегодня не идет. Главные угрозы находятся в экономике, потере рабочих рук, лояльности людей. Именно эти сферы не дают покоя режиму.

— Насколько Лукашенко получает реальные оценки угроз для его режима?

— Мне сложно представить, что Лукашенко получает реальную оценку того, что происходит в стране. Прежде всего — из-за страха тех, кто ему докладывает.

Это старая советская привычка. Во время проверок никто не ждет от тебя, что ты укажешь на реальные проблемы, которые стоит устранить, чтобы улучшить ситуацию. Проверку нужно «пройти». Как ты это сделаешь — не важно. Главное, чтобы никаких проблем не было обнаружено, ведь это может стоить тебе должности.

Есть недостача — приври, есть недостатки — приукрась. Поэтому я неуверен, что Лукашенко получает информацию о реальном положении вещей в стране. У нас не каждый офицер представляет, что происходит в его части.

Да, есть конкуренция между различными структурами — МВД, КГБ, армией. Все копают друг под друга. Ищут «сочный» компромат. Но эти действия не направлены на исправление ситуации в ведомстве. Нужно лишь «сковырнуть» своего конкурента. Лукашенко также не всегда настроен на то, чтобы заменять проблемного менеджера. Легче ведь управлять, когда тебя окружают люди, находящиеся на крючке.

— Выходит, Лукашенко не понимает, что происходит в стране?

— В современной военной науке разведка и оценка противника имеет ключевое значение. Кто-то ведь вложил в голову Путина мысль, что «Киев можно взять за три дня». Кто-то ведь вложил Лукашенко в голову идею, что на выборах в 2020 году можно нарисовать себе 80%, а тебе за это ничего не будет. Эти системы неспособны объективно оценивать риски. Ведь будет нужно честно признать и сказать Лукашенко: «Люди вас ненавидят, деньги на пропаганду и армию разворованы, а мы вам несколько лет подряд врали».

Легче держать хозяина в «теплой ванне», информационном коконе. Не удивлюсь, что Вольфович, который рассказывал об этом секретном указе, умышленно вводит Лукашенко за нос.

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