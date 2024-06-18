Раскрыт геном последнего на Земле вида диких лошадей 1 18.06.2024, 17:44

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученые надеются, что его можно будет возродить.

После вымирания в дикой природе в 1960-х годах лошади Пржевальского теперь начинают возвращаться в свою естественную среду обитания — равнины Центральной Азии. Но даже этого может оказаться недостаточно, чтобы уберечь вид от вымирания — в результате ученые из Университета Миннесоты успешно нанесли на карту весь геном вида, чтобы помочь в усилиях по сохранению, пишет «Фокус».

Геномика — изучение всей ДНК организма и играет важную роль в сохранении видов, особенно тех, что оказались под угрозой исчезновения. Она также дает ученым представление о том, насколько разнообразна популяция, а также проливает свет на генетическую основу особенностей вида, особенно тех, что могут повлиять на здоровье организма.

Однако, чтобы использовать геномику в этих целях, ученым необходимо иметь изначальный образец, с которым можно сравнивать остальные — так называемый эталонный геном. Один из них уже существовал для лошадей Пржевальского, но команда хотела улучшить его. По словам соавтора исследования Николь Флэк, изучение геномов организмов без наличия хорошего справочника в действительности похоже на сбор головоломки из 3 миллиардов деталей без изображения на коробке. Простыми словами, чтобы изучить мутации важного гена лошадей Пржевальского, ученым необходима эталонная картина, с которой они могли бы сравнить «головоломку».

В ходе исследования ученые взяли образец крови у 10-летней кобылы Пржевальского, Варушки, которая содержалась в зоопарке Миннесоты и произошла от диких представителей виды, некогда обитавшего на территории Монголии.

На следующем этапе ученые секвенировали и собрали эталонный геном. Команде удалось сделать это с помощью устройства размером с банку из-под газировки — устройства такого типа достаточно портативны, а потому ученые могут использовать их в полевых условиях для изучения геномов популяций лошадей Пржевальского, обитающих в отдаленных регионах.

Результаты показывают, что новый эталонный геном имеет так называемый показатель BUSCO почти 99% — это мера полноты генома, что свидетельствует о том, что он является достаточно надежным эталоном для использования защитниками природы.

Отметим, что лошади Пржевальского почти полностью вымерли в 20-веке. Причиной тому изменение климата, утрата среды обитания, а также конкуренция за ресурсы и охота. К счастью, ученым удалось сохранить вид благодаря 12 особям, пойманным в дикой природе. Сегодня популяция лошадей Пржевальского в мире составляет около 2000 особей и некоторых из них вернули в родные пенаты — в степи Казахстана.

Несмотря на успех по сохранению вида, лошади Пржевальского до сих пор находятся в уязвимом положении и считаются видом, находящимся на грани исчезновения. Именно поэтому ученым столь важно было создать эталон генома лошадей Пржевальского — это позволит исследователям лучше защитить вид и вернуть популяцию в естественную среду обитания.