Под Минском продается необычный дом для ценителей современной архитектуры 18.06.2024, 17:29

Возле водохранилища, с панорамными окнами, террасой и гаражом.

Для ценителей современной архитектуры у нас есть интересное предложение — на Realt продается стильный дом с панорамным остеклением, доступом на террасу из каждой комнаты и, как говорится в объявлении, без вычурного барокко в интерьере. Находится он совсем рядом с Минском и всего в 200 метрах от Волковичского водохранилища, пишет realt.by.

Расположение отличное — деревня Строчица, до Минска рукой подать, всего 10 километров. Участок находится на холме, с которого открываются живописные виды на лес и речку Птичь. Он угловой, вместо соседей — сад. Водохранилище с обустроенным пляжем — в 200 метрах. Достаточно близко, чтобы обходиться без авто, и достаточно далеко от отдыхающих людей.

Дом построен по интересному проекту — над одной его частью скатная черепичная крыша, над второй — плоская эксплуатируемая кровля. Фасады отделаны декоративной штукатуркой и планкеном, большая площадь остекления с панорамными окнами.

Планировка эргономичная, без лишних коридоров и с правильным зонированием.

Еще одна фишка — крытая терраса вдоль фасада с доступом из каждой комнаты.

Общая площадь — почти 200 квадратов с учетом встроенного отапливаемого гаража с помещением топочной.

Планировка такая: сначала попадаем в тамбур со встроенными шкафами, далее коридор с дверями в гараж, кабинет и маленький санузел.

В центральной части находятся гостиная и кухня со столовой.

В приватной зоне находим три спальни, ванную комнату и туалет.

Интерьер лаконичный, современный, владелец описал его как «светлый минимализм с природными мотивами». Все помещения обставлены стильной мебелью, имеется вся необходимая бытовая техника — гостей на новоселье можно приглашать сразу после покупки.

Отопление на электричестве, водоснабжение из скважины, канализация местная.

Участок 14,6 сотки благоустроен по ландшафтному проекту, высажены хвойные деревья, декоративные кустарники, оборудована детская площадка и зона барбекю.

Территория огорожена, центральные и гаражные ворота управляются дистанционно. Имеется открытый навес на 4 авто с электрозарядкой.

Нам все нравится, но сколько это все стоит? Цена же выглядит не так привлекательно — за дом в Строчицах просят 370 000 долларов.