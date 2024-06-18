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В Минске продается медицинский центр

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  • 18.06.2024, 16:49
  • 3,406
В Минске продается медицинский центр

Названа цена.

В Минске выставили на продажу центр эстетической медицины. Стоимость готового бизнеса — 1,5 миллиона рублей (484 тысячи долларов). Об этом говорится в объявлении о продаже.

Площадь выставленного на продажу центра эстетической медицины «Марк Эстетик» — 141,4 м². Он находится на первом этаже многоэтажки. Там есть пять оборудованных кабинетов и комната для персонала, говорится в объявлении.

Компания «Формастер», которой принадлежит бизнес, работает в Беларуси с 2003 года.

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