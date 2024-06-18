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Путин перепутал Якутию с Северной Кореей

5
  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 18.06.2024, 16:55
  • 5,158
Путин перепутал Якутию с Северной Кореей

И скопировал манеры Ким Чем Ына.

Пока в одном мирке несменяемого диктатора готовятся к прибытию ядерного соседа, тот самый друг вошел в роль царя, встретив пригнанных на слет бюджетников. Путин сегодня занимается делами Якутии, которую уже перепутали с КНДР, и подобно Ким Чем Ыну общается с фанатами.

Сначала гаранту показали беспилотники, а позже выпустили к народу. Встреча царю понравилась: все радостные, руки жмут и кричат: «Владимир Владимирович, мы с вами всегда!».

К счастью, он с нами — нет.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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