Крымский мост и два сценария Александр Коваленко

18.06.2024, 17:07

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Всегда в войнах побеждали те, кто смотрел в будущее.

Данная незаконная постройка долгое время выполняла для южной группировки роль основной логистической артерии. Но после того как по нему стало что-то прилетать и подплывать, доля в материально-техническом обеспечении южной группировки российских оккупационных войск снизилась, хотя и не исчезла вовсе.

В свою очередь, Керченский мост, не смотря на его снизившуюся из-за рисков роль, продолжает оставаться одной из самых удобных и объемных по грузопотоку артерий для южной группировки. А то, что в перспективе может быть использовано на максимум своих возможностей — должно еще до того момента утратить свою функциональность.

Рассмотрим вот такой сценарий. Украина начинает контрнаступление на Юге и прорывается к Бердянску. Получает выход к Азовскому морю и разрезает российскую группировку на южную и восточную. Вопрос, как в таком случае будет осуществляться материально-техническое обеспечение российской группировки в Херсонской области? Правильно — только через Керченский мост — Крым — Херсонская область. То есть, если вчера через мост на Крым отправили 3 танка, сегодня ноль и через неделю ноль, это не означает, что через месяц через него не будет отправлено 100 танков и 300 ББМ за сутки.

Или вот такой сценарий. Группа войск «Днепр» (временно оккупированные части Херсонской и Запорожской областей), в процессе частичной или общей мобилизации в России увеличивается с нынешних 120 тысяч, до 150−170 тыс. Вопрос, увеличение данной группы войск приведет к ежесуточному увеличению ее материально-технического обеспечения? Очевидно, что да. За счет, какой логистики? Думаю, ответ вы уже знаете.

В войнах побеждали всегда не те, кто жил сегодняшним днем, а те, кто смотрел в будущее.

Керченский мост должен утратить свою функциональность.

Аелксандр Коваленко, «Фейсбук»