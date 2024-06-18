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В России нашли книгу, принадлежавшую лично Симеону Полоцкому

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  • 18.06.2024, 17:13
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В России нашли книгу, принадлежавшую лично Симеону Полоцкому
иллюстративное фото

Что известно о сенсационной находке.

Историк Николай Николаев из Санкт-Петербурга сообщил о находке книги, принадлежавшей лично Симеону Полоцкому. Симеон Полоцкий (1629—1680) был известным православным деятелем, поэтом, драматургом и философом. Новость о такой сенсационной находке была опубликована на странице Николая Николаева в Facebook.

Книга была на реставрации / facebook.com

«Позвонили реставраторы: мы тут книжку реставрировали, Евангелие на арабском и латинском языках из типографии Медичи, Рим, 1591 год, — пишет Николаев. — И нашли в наполнении переплета много греческих рукописных листков. А на последней странице какие-то славянские и латинские записи. Может, глянете? Подошел, взглянул: латинским языком о принадлежности книги иеромонаху базилианского ордена Симеону Пиотровскому Ситнияновичу. Что значит — Симеону Полоцкому. Его рукой. Сенсация. После изучения мощно прозвучит», — написал историк.

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