Politico: Ультраправые во Франции пытаются дистанцироваться от России 1 18.06.2024, 16:40

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Программа политиков изменилась.

Ультраправая партия Франции «Национальное объединение» смягчила некоторые из своих наиболее противоречивых предложений перед досрочными парламентскими выборами. Политсила частично дистанцировалась от России, а также переосмыслила оборонную программу.

На это обратили внимание журналисты Politico (перевод - «Обозреватель»). Напомним, что досрочные выборы Париж объявил 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Дело в том, что крайне правая партия удалила со своего сайта часть предложений по оборонной политике – в том числе разделы, в которых предлагалось углубить дипотношения с Россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из интегрированного военного командования НАТО.

«Национальное объединение», судя по всему, намерено добиться значительных успехов в парламенте, отметили в Politico.

Предложения, которые теперь «исчезли», возникли во время президентской кампании Марин Ле Пен (лидера «Национального объединения») в 2022 году. Ее партия выпустила 17 тематических буклетов, в которых излагалась ее программа. Только 16 буклетов остаются в открытом доступе. Тот, что посвящен защите, был удален примерно в средине июня.

В воем манифесте «Национальное объединение» выступало за дистанцирование от Вашингтона, пытаясь взаимодействовать с Москвой. Мол, Вашингтон «не всегда ведет себя как союзник Франции». Вместо этого Ле Пен в программе 2022 года предлагала искать «альянс с Россией по определенным вопросам», таким как европейская безопасность или борьба с терроризмом.

В удаленном документе также говорилось, что Франции нужно «немедленно» выйти из единого военного командования НАТО.

Также предлагалось «поставить точку» на проектах сотрудничества с ФРГ в военной сфере, учитывая «глубокие и непримиримые доктринальные, оперативные и промышленные расхождения с Берлином». Партия предлагала остановить в том числе совместную разработку боевых танков и истребителей следующего поколения.

В последние месяцы «Национальное объединение» демонстрировало не такую радикальную позицию.

К примеру, в марте депутаты политсилы воздержались на голосовании по вопросу военной помощи Украине, тогда как депутаты от левой партии «Непокоренная Франция» отдали голоса «против».

В том же месяце восходящая звезда и президент «Национального объединения» Джордан Барделла заявил СМИ, что Франции следует дождаться окончания войны в Украине, прежде чем покинуть объединенное командование Североатлантического альянса. Барделла станет премьер-министром, если «Национальное объединение» победит на парламентских выборах.

В своей программе на европейских выборах 2024 года партия не повторила радикальные предложения. Вместо этого политики говорили, что «Россия [нарушала] международное право и провоцировала пересмотр международного порядка».

Представитель «Национального объединения» в комментарии Politico заявил, что Барделла в ближайшие дни изложит свою программу, в том числе по обороне.