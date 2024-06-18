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Politico: Ультраправые во Франции пытаются дистанцироваться от России

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  • 18.06.2024, 16:40
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Politico: Ультраправые во Франции пытаются дистанцироваться от России

Программа политиков изменилась.

Ультраправая партия Франции «Национальное объединение» смягчила некоторые из своих наиболее противоречивых предложений перед досрочными парламентскими выборами. Политсила частично дистанцировалась от России, а также переосмыслила оборонную программу.

На это обратили внимание журналисты Politico (перевод - «Обозреватель»). Напомним, что досрочные выборы Париж объявил 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Дело в том, что крайне правая партия удалила со своего сайта часть предложений по оборонной политике – в том числе разделы, в которых предлагалось углубить дипотношения с Россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из интегрированного военного командования НАТО.

«Национальное объединение», судя по всему, намерено добиться значительных успехов в парламенте, отметили в Politico.

Предложения, которые теперь «исчезли», возникли во время президентской кампании Марин Ле Пен (лидера «Национального объединения») в 2022 году. Ее партия выпустила 17 тематических буклетов, в которых излагалась ее программа. Только 16 буклетов остаются в открытом доступе. Тот, что посвящен защите, был удален примерно в средине июня.

В воем манифесте «Национальное объединение» выступало за дистанцирование от Вашингтона, пытаясь взаимодействовать с Москвой. Мол, Вашингтон «не всегда ведет себя как союзник Франции». Вместо этого Ле Пен в программе 2022 года предлагала искать «альянс с Россией по определенным вопросам», таким как европейская безопасность или борьба с терроризмом.

В удаленном документе также говорилось, что Франции нужно «немедленно» выйти из единого военного командования НАТО.

Также предлагалось «поставить точку» на проектах сотрудничества с ФРГ в военной сфере, учитывая «глубокие и непримиримые доктринальные, оперативные и промышленные расхождения с Берлином». Партия предлагала остановить в том числе совместную разработку боевых танков и истребителей следующего поколения.

В последние месяцы «Национальное объединение» демонстрировало не такую радикальную позицию.

К примеру, в марте депутаты политсилы воздержались на голосовании по вопросу военной помощи Украине, тогда как депутаты от левой партии «Непокоренная Франция» отдали голоса «против».

В том же месяце восходящая звезда и президент «Национального объединения» Джордан Барделла заявил СМИ, что Франции следует дождаться окончания войны в Украине, прежде чем покинуть объединенное командование Североатлантического альянса. Барделла станет премьер-министром, если «Национальное объединение» победит на парламентских выборах.

В своей программе на европейских выборах 2024 года партия не повторила радикальные предложения. Вместо этого политики говорили, что «Россия [нарушала] международное право и провоцировала пересмотр международного порядка».

Представитель «Национального объединения» в комментарии Politico заявил, что Барделла в ближайшие дни изложит свою программу, в том числе по обороне.

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