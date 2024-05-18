«Спорт деградирует семимильными шагами» 1 18.05.2024, 16:51

О еще одном «достижении» лукашистов.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель из Минска Анатолий:

- В третью субботу мая в Беларуси отмечают День работника физкультуры и спорта. Сейчас спорт в Беларуси переживает чёрные времена. Тысячи честных работников спорта поддержали протесты 20-го. Многих из них уволили. В результате они были вынуждены эмигрировать из-за репрессий.

Поддержка узурпатором Лукашенко путинской агрессии против Украины вызвала очередные протесты спортсменов, новые репрессии и эмиграцию. Мировое сообщество отреагировало, против РФ и Беларуси были введены в спорте серьёзные санкции.

Сейчас санкции распространяются на большинство спортивных федераций Беларуси. Частичные исключения действуют на теннис и футбол, молодёжные сборные по некоторым видам спорта. Спорт деградирует в стране семимильными шагами.

Беларусь покинули иностранные специалисты, спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях и получать достойную оплату. Руководят же белорусским спортом сын диктатора и его бывший охранник.

Убежден в том, что санкции против лукашенковского спорта нужно усиливать. Представлять же Беларусь на международной арене должны спортсмены, занявшие антидиктаторскую позицию.

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