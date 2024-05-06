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На «Гродно Азоте запретят пользоваться смартфонами и мобильным интернетом

  • 6.05.2024, 20:30
На «Гродно Азоте запретят пользоваться смартфонами и мобильным интернетом

Подробности.

На «Гродно Азоте» и предприятиях, у которых он выступает учредителем, сотрудникам вскоре запретят пользоваться смартфонами и выходить в интернет. Документ, подписанный гендиректором Игорем Ляшенко, попал в распоряжение «Зеркала». В нем — приказ выдать всем сотрудникам, судя по всему, кнопочные телефоны и корпоративные сим-карты — на территорию предприятия можно будет проходить только с ними. Это последствия атаки «Киберпартизан»? Рассказываем детали.

Работникам — новые гаджеты. Бухгалтерии и службе безопасности — списки фамилий и заявления

В документе, который оказался в распоряжении редакции, указано, что работников «Гродно Азота» с 1 июля 2024 года не будут пропускать на территорию со смартфонами, у которых есть выход в интернет. В рабочее время сотрудникам будет разрешено пользоваться телефонами, по которым можно звонить, передавать SMS и MMS — вероятно, речь о кнопочных телефонах. Исключение сделали лишь для отдельной группы сотрудников, но об этом позже.

Приказ подписан гендиректором «Гродно Азота» Игорем Ляшенко и выпущен 26 апреля. Текст составили по протоколу «расширенного производственного совещания», которое проводили 17 апреля — именно в тот день «Киберпартизаны» сообщали о масштабной атаке на предприятие.

Как указано в документе, меры принимаются для ограничения возможности сотрудниками «фотовидеофиксации и использования интернет-ресурсов». А также «в целях обеспечения бесперебойной работы структурных подразделений, оперативного принятия работниками предприятия решений по направлениям производственно-финансовой деятельности».

По новым нормам всем структурным подразделениям должны со склада выдать мобильные телефоны «стандарта 2G». В документе не указывается, может ли быть в гаджетах камера для съемки фото и видео, но распределить их должны были до 29 апреля. Предварительно руководителям этих подразделений нужно было составить списки сотрудников, от каждого работника — обязательно оформить заявление и обязательства по использованию. Оригиналы списков и заявления до 3 мая ждали в бухгалтерии, копии — дополнительно в службе безопасности и цехе связи.

Отмечается, что если у сотрудников появляется «производственная необходимость подключиться к интернету со смартфонов», список их фамилий в докладной записке должны направить начальнику службы безопасности. Причем предварительно согласовав с замгендиректора подразделения, к которому эти работники относятся.

К телефонам прилагаются корпоративные сим-карты — их подключили к оператору МТС, на тариф «Умный бизнес 1.0». При этом «Гродно Азот» получило внушительную скидку — 70% от действующего тарифа. Примечательно, что он предусматривает и 250 мб интернет-трафика, но для гродноазотовцев он будет заблокирован.

Напомним, 17 апреля гендиректором МТС стал экс-начальник КГБ по Минску и области Владимир Козырь.

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