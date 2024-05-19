Сотрудница EPAM Екатерина Глинская после освобождения покинула Беларусь 1 19.05.2024, 12:18

Екатерина Глинская

Девушка по приговору лукашистов провела два года в колонии.

Сотрудница EPAM Екатерина Глинская, которую в октябре 2022 года приговорили к 2 годам колонии за грубое нарушение порядка (статья 342 УК), уехала из Беларуси. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Привет, дивный новый мир! Я вернулась из преисподней! Теперь я знаю, что такое ад! Место, где демоны учатся молиться», — написала она.

По информации «Весны», из колонии она вышла в апреле. Судя по соцсетям девушки, сейчас она в Вильнюсе, пишет «Медиазона».

14 октября 2022 года суд Партизанского района Минска приговорил Глинскую к двум годам колонии по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). В июле 2022 года видео с вернувшейся из Литвы сотрудницей IT-компании EPAM опубликовал провластный телеграм-канал.

Силовики задержали ее вместе с сестрой Юлией, которую арестовали на 15 суток. По какой статье, не уточнялось.