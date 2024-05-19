Два белоруса нашли в Островце кошелек и даже его вернули 6 19.05.2024, 12:34

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Однако это их не спасло.

Двое мужчин нашли в Островце кошелек, занесли его в милицию, но в итоге оба стали фигурантами уголовного дела. О том, как так получилось и что делать, чтобы не попасть под уголовное преследование, рассказала газета «Астравецкая праўда».

Как пишет издание, в ноябре прошлого года двое жителей одной из деревень района приехали в райцентр по делам. Идя по улице, они увидели на тротуаре кошелек. Отнесли находку в РОВД. Однако до этого по дороге мужчины все же соблазнились посмотреть на содержимое. Там лежала банковская карта, паспорт, другие документы и 168 рублей. В итоге 100 рублей потратили на спиртное и продукты, а оставшиеся наличные разделили.

Милиционеры быстро нашли владельца кошелька. Хозяин отсутствие денег заметил только через несколько дней — и сразу сообщил в милицию. Преступников отыскали, те сознались и раскаялись в содеянном, а также полностью возместили материальный ущерб пострадавшему.

Суд признал мужчин виновными в тайном похищении имущества (краже), совершенном группой лиц. Одному назначен штраф 40 базовых величин, второму — один месяц ареста. Кроме того, к обвиняемым применены принудительные меры безопасности и лечения по месту отбывания наказания.

— Оставить себе обнаруженную вещь нельзя, как и присвоить ее содержимое, это нарушение закона — прокомментировала случившееся Светлана Лабор, председатель суда Островецкого района. — Правильное решение — отнести находку в милицию. Но нередко люди, руководствуясь корыстными побуждениями, хотят поживиться за чужой счет. Так и получилось в этом деле.