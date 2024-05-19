Ученые обнаружили гигантский источник «жидкого золота» на Земле 19.05.2024, 11:42

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Огромное месторождение было спрятано в необычном месте в Пенсильвании.

Золотая лихорадка в США закончилась почти два столетия назад, однако теперь страна оказалась в шаге от литиевой лихорадки. Спрос на этот металл стремительно растет, а потому правительственные геологи отчаянно спешат выяснить, где в недрах Земли скрываются источники этого драгоценного элемента, пишет Science Alert.

В сентябре прошлого года ученые обнаружили крупнейшее месторождение лития в мире, спрятанное в древнем супервулкане США. В новом исследовании ученые обнаружили еще один резервуар, наполненный литием, расположенный на другом конце страны. Ученые полагают, что он может покрыть почти половину потребностей страны в этом металле.

Огромное месторождение все это время было спрятано в сточных водах газовой промышленности Пенсильвании. Пенсильвания расположена на жиле осадочных пород, известной как сланцы Марцеллус, богатой природным газом. Геологическая основа образовалась почти 400 миллионов лет назад в результате вулканической активности и содержит литий из вулканического пепла.

По словам исследователя Национальной лаборатории энергетических технологий в Пенсильвании Джастина Макки, в течение длительного миллионов лет глубокие грунтовые воды растворяли литий в местных породах. Простыми словами, именно грунтовые воды, по сути, «разрабатывали недра».

В своей работе Макки с коллегами обнаружили, что в сточных водах, извлекаемых из глубины в результате гидроразрыва, содержали «поразительное количество лития». Изначально ученые даже не подозревали о каком количестве запасов металла идет речь.

Отметим, что благодаря своему расположению Пенсильвания стала ведущим штатом в спорной деятельности по гидроразрыву. Проблема заключается в том, что эта промышленность вызывает многочисленные проблемы окружающей среды и здоровья.

Гидроразрыв предполагает бурение в земле L-образной формы, чтобы закачивать воду вниз, вытесняя более глубокие вещества, в том числе газ и другие полезные ископаемые. Однако новое исследование Макки с коллегами показывает, что очистка и повторная закачка нефтегазовых месторождений на самом деле может привести к потере драгоценного лития. Ученые настаивают, что есть более эффективный способ использовать эти отходы.

Команда считает, что сланец Марцеллус обладает способностью «обеспечивать значительную добычу лития в обозримом будущем». Простыми словами, до тех пор, пока будет продолжаться гидроразрыв. Если ученым удастся извлечь из сточных вод хотя бы умеренное количество лития, это, согласно подсчетам команды, сможет удовлетворить почти половину текущего спроса страны.

Ученые признают, что результаты их работы выглядят многообещающе, однако потенциальное воздействие извлечения лития из сточных вод гидроразрыва все еще не изучено. Более того, это будет возможно лишь в том случае, если гидроразрыв продолжится. А он в свою очередь может нанести вред окружающей среде и здоровью местных жителей.

Согласно прогнозам исследователей, в ближайшие десятилетия мировой спрос на литий, вероятно, увеличится на 400%. Однако ученые до сих пор не знают, сможем ли мы удовлетворить этот спрос и какими будут последствия.